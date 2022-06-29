Глава МИД Испании сравнил важность саммита НАТО с Ялтинской конференцией

По словам испанского министра, европейские партнеры, вероятно, с момента падения Берлинской стены еще никогда не были так едины. Саммит НАТО проходит в Мадриде с 28 по 30 июня. На нем примут новую стратегическую концепцию альянса

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Проходящий в Мадриде саммит НАТО по значимости сравним с Ялтинской конференцией и падением Берлинской стены, заявил в интервью газете El Mundo министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

«Это исторический саммит, поскольку на нем будет утверждена стратегическая концепция [альянса], которая призвана направлять жизнь организации на ближайшие десять лет. <...> Когда мы будем рассматривать Мадридский саммит в исторической перспективе, он будет находиться на уровне Ялтинского саммита или падения Берлинской стены», — считает Альбарес (цитата по ТАСС).

Встреча лидеров стран антигитлеровской коалиции состоялась в Ялте в начале февраля 1945 года. На ней были приняты решения о принципах взаимодействия государств в послевоенное время, а также о создании ООН.

По словам Альбареса, в Мадриде страны — участницы НАТО должны будут определить «новый евроатлантический порядок». «Мы должны определить, каким будет наш ответ России и вызовам на восточном фланге, мы должны продолжить диалог о вступлении новых членов в альянс, мы должны укрепить наши отношения между НАТО и Евросоюзом, как никогда раньше, и мы должны включить южный фланг в эту 360-градусную [концепцию] НАТО», — сказал министр.

По его словам, вероятно, европейские партнеры с момента падения Берлинской стены еще никогда не были так едины и Евросоюз «никогда не был так един со своими естественными союзниками» — США и трансатлантическими союзниками.

Встреча на уровне глав государств и правительств стран НАТО проходит с 28 по 30 июня в Мадриде. На ней участники примут новую стратегическую концепцию, в которой излагаются цели и основополагающие задачи НАТО в сфере безопасности, а также вызовы и возможности, с которыми Североатлантический альянс сталкивается.

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По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, блок увеличит численность своих сил быстрого реагирования с 40 тыс. до более чем 300 тыс. человек. А Россия в новой стратегии будет признана не партнером организации, а угрозой, и «теперь президент [России Владимир] Путин получит больше НАТО у российских границ», заявил он.

Речь в том числе идет о намерении Швеции и Финляндии войти в альянс. До этого против членства этих стран выступила Турция, которая требовала от Стокгольма и Хельсинки выдачи членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которых считает террористами, закрытия всех организаций, связанных с РПК, и предоставления гарантий. Однако 28 июня в канцелярии финского президента сообщили, что разногласия были улажены и Анкара поддержит заявки двух стран.

Путин говорил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО может усугубить и «без того непростую обстановку в сфере международной безопасности». По его словам, расширение блока за счет этих стран хотя и не создаст «непосредственную угрозу» России, но вынудит ее ответить, если на их территориях появится дополнительная военная инфраструктура. Что же касается усиления НАТО на восточном фланге, то Россия разрабатывает ответные планы по укреплению западных границ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.