Глава МИД Испании сравнил важность саммита НАТО с Ялтинской конференцией

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 55,89 (-0,16) Инвестиции, 28 июн, 16:34
Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 52,97 (-0,39) Инвестиции, 28 июн, 16:34
Швейцарcкий аналитик указал на «опасный прецедент» ИT-армии Украины Технологии и медиа, 11:17
МИД заявил о возможности жителей Запорожья и Херсона «выбрать будущее» Политика, 11:17
Президент Индонезии приехал в Киев Политика, 11:15
Теннисист Кирьос плюнул в фаната во время матча на Уимблдоне Спорт, 11:13
ВТБ отметил скачок спроса на льготную ипотеку на 70% Недвижимость, 11:12
Повар на саммите НАТО подал «русский» и «украинский» салаты Политика, 11:07
В Волгоградской области задержали экстремистов, готовивших захват власти Политика, 11:01
Как бизнесу реагировать на внешний кризис: четыре действия РБК и Банк Точка, 11:00
Генконсул назвал непродуманным отказ Осло пропустить грузы на Шпицберген Политика, 11:00
Как политический курс Китая влияет на фондовый рынок страны Pro, 10:57
Хачатурянц после ухода с поста главы РПЛ покинул исполком РФС Спорт, 10:56
Бельгия увидела возможность Украины победить «только на поле боя» Политика, 10:42
Hyundai представила новый седан Ioniq 6 Авто, 10:41
Фигуристки Трусова, Валиева и Щербакова сыграли в футбол с ЦСКА. Видео Спорт, 10:40

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Военная операция на Украине ,  

Глава МИД Испании сравнил важность саммита НАТО с Ялтинской конференцией

По словам испанского министра, европейские партнеры, вероятно, с момента падения Берлинской стены еще никогда не были так едины. Саммит НАТО проходит в Мадриде с 28 по 30 июня. На нем примут новую стратегическую концепцию альянса
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Проходящий в Мадриде саммит НАТО по значимости сравним с Ялтинской конференцией и падением Берлинской стены, заявил в интервью газете El Mundo министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

«Это исторический саммит, поскольку на нем будет утверждена стратегическая концепция [альянса], которая призвана направлять жизнь организации на ближайшие десять лет. <...> Когда мы будем рассматривать Мадридский саммит в исторической перспективе, он будет находиться на уровне Ялтинского саммита или падения Берлинской стены», — считает Альбарес (цитата по ТАСС).

Встреча лидеров стран антигитлеровской коалиции состоялась в Ялте в начале февраля 1945 года. На ней были приняты решения о принципах взаимодействия государств в послевоенное время, а также о создании ООН.

По словам Альбареса, в Мадриде страны — участницы НАТО должны будут определить «новый евроатлантический порядок». «Мы должны определить, каким будет наш ответ России и вызовам на восточном фланге, мы должны продолжить диалог о вступлении новых членов в альянс, мы должны укрепить наши отношения между НАТО и Евросоюзом, как никогда раньше, и мы должны включить южный фланг в эту 360-градусную [концепцию] НАТО», — сказал министр.

По его словам, вероятно, европейские партнеры с момента падения Берлинской стены еще никогда не были так едины и Евросоюз «никогда не был так един со своими естественными союзниками» — США и трансатлантическими союзниками.

Западные лидеры после Альп продолжат обсуждение России в Мадриде
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Встреча на уровне глав государств и правительств стран НАТО проходит с 28 по 30 июня в Мадриде. На ней участники примут новую стратегическую концепцию, в которой излагаются цели и основополагающие задачи НАТО в сфере безопасности, а также вызовы и возможности, с которыми Североатлантический альянс сталкивается.

Читайте на РБК Pro
Pro
Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса
Кейсы
Pro
Фото: Shutterstock Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock ОКР: что это за расстройство и как его лечат
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Возьми себя в руки: какие фразы нельзя говорить расстроенному сотруднику
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Помогу переехать: как сейчас компании мотивируют ИТ-специалистов
Инструкции
Pro
Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас
Кейсы
Pro
Фото: Michael Cohen / Getty Images for The New York Times Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock В мире предрекают стагнацию ИТ-отрасли. Что ждет ее в России — два тренда
Прогнозы

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, блок увеличит численность своих сил быстрого реагирования с 40 тыс. до более чем 300 тыс. человек. А Россия в новой стратегии будет признана не партнером организации, а угрозой, и «теперь президент [России Владимир] Путин получит больше НАТО у российских границ», заявил он.

Речь в том числе идет о намерении Швеции и Финляндии войти в альянс. До этого против членства этих стран выступила Турция, которая требовала от Стокгольма и Хельсинки выдачи членов Рабочей партии Курдистана (РПК), которых считает террористами, закрытия всех организаций, связанных с РПК, и предоставления гарантий. Однако 28 июня в канцелярии финского президента сообщили, что разногласия были улажены и Анкара поддержит заявки двух стран.

Путин говорил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО может усугубить и «без того непростую обстановку в сфере международной безопасности». По его словам, расширение блока за счет этих стран хотя и не создаст «непосредственную угрозу» России, но вынудит ее ответить, если на их территориях появится дополнительная военная инфраструктура. Что же касается усиления НАТО на восточном фланге, то Россия разрабатывает ответные планы по укреплению западных границ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Испания НАТО Берлинская стена

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Столтенберг заявил, что «Путин получит больше НАТО» у границ России
Политика
Турция договорилась с Финляндией и Швецией по их членству в НАТО
Политика
«Роскосмос» к саммиту НАТО опубликовал снимки «центров принятия решений»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter