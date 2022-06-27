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Политика ,  
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Западные лидеры после Альп продолжат обсуждение России в Мадриде

Какие решения были приняты на саммите G7 и чего ждать от саммита НАТО
Лидеры G7 на встрече в Германии обсудили торс Владимира Путина, возможность запрета на продажи российского золота и другие меры давления на Москву. Теперь российскую тему подхватит саммит НАТО, уже называемый историческим
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

О чем договорились «большая семерка»

В понедельник 27 июня в баварских Альпах лидеры Франции, США, Великобритании, Германии, Японии, Италии и Канады в ходе саммита G7 обсудили помощь Украине в противостоянии России и новые санкции в отношении Москвы. Помимо глав государств на встречах в замке Эльмау присутствовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Шарль Мишель. Украинский лидер Владимир Зеленский выступил перед «семеркой» по видеосвязи.

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По данным агентства Reuters, президент Украины заявил о том, что рассчитывает на окончание военного конфликта до конца 2022 года и что западным лидерам необходимо сделать для этого «большой рывок». Также Зеленский подчеркнул, что сейчас не время для переговоров с Россией, и призвал продолжить экономическое давление на Москву. «Для нас важна и последовательная позиция стран G7 относительно санкций. Они должны и дальше усиливаться, в частности путем ограничения цены на нефть, которую экспортирует агрессор», — приводит его слова агентство AFP.

Страны G7 пообещали Украине $2,8 млрд в качестве гуманитарной помощи, в том числе на нужды беженцев. Кроме того, стране продолжит получать военную поддержку и помощь в восстановлении разрушенных территорий.

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Не обошлось без упоминания и российского президента Владимира Путина. В первый день переговоров, 26 июня, перед тем, как занять свои места за столом, британский премьер Борис Джонсон в шутку спросил, можно ли раздеться. «Мы все должны показать, что круче Путина», — сказал он, намекая на фотографии, на которых российский лидер позирует верхом с голым торсом. Канадский лидер Джастин Трюдо с усмешкой ответил: «Мы собираемся устроить демонстрацию верховой езды с обнаженной грудью». Фон дер Ляйен поддержала его фразой «верховая езда лучше всего». Джонсон добавил: «Мы должны показать им наши грудные мышцы».

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле наблюдают за саммитом, но отказался комментировать диалог о торсе Путина.

В рамках обсуждения действий в отношении России лидеры «большой семерки» обговаривали возможность введения запрета на импорт российского золота. а также установление тарифов на импортируемую из России нефть. Однако эти меры не были упомянуты в итоговом документе. «Мы согласуем и расширим адресные санкции для дальнейшего ограничения доступа России к ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям, производимым нашими экономиками», — говорится в итоговом заявлении саммита. Администрация США заявила, что введет более высокие тарифы на широкий спектр импорта из России и «использует доходы, полученные от новых тарифов на российские товары, чтобы помочь Украине и гарантировать, что Россия оплатит военные расходы».

Обсуждался и возможный бойкот саммита G20 (он пройдет в ноябре на Бали) в случае, если Путин решит его посетить. Фон дер Ляйен выступила против такой инициативы, отметив. что бойкот мероприятия может парализовать его работу. Германский канцлер Олаф Шольц поддержал ее, отметив, что решение по участию в саммите, вероятно, будет приниматься в последний момент. Кремль уже получил приглашение участвовать в саммите G20, ответ дан положительный, сообщил 27 июня помощник российского президента Юрий Ушаков.

Помимо России лидеры G7 затронули противодействие Китаю и его экономической инициативе «Один пояс — один путь». «Семерка» заявила о создании глобальной инфраструктурной инициативы, которая сможет конкурировать с китайским проектом. На это будет выделено $600 млрд. В Китае отреагировали заявлением, что Пекин выступает против действий и высказываний, которые под предлогом строительства глобальной инфраструктуры «очерняют и порочат» инициативу «Один пояс — один путь». Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Чего ожидать от саммита НАТО

Трехдневный саммит Североатлантического альянса на высшем уровне, проходящий раз в два года и открывающийся во вторник в Мадриде, будет сосредоточен на двух главных темах: развертывании дополнительных сил на фоне ввода войск России на Украину и расширении альянса за счет присоединения Финляндии и Швеции.

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии саммита сообщил, что НАТО намерено одобрить стратегическую концепцию, которая «будет отражать новую реальность». «Я ожидаю, что союзники обозначат в концепции, что считают Россию наиболее серьезной прямой угрозой для нашей безопасности», — сказал он, отметив, что в документе также будет обозначена исходящая от Китая угроза. Столтенберг подчеркнул, что «Россия сама закрыла путь для диалога (...) и выбрала путь конфронтации». Он исключил диалог с Москвой, но заявил о необходимости сохранения канала коммуникации для предотвращения инцидентов. Решения будущей встречи, как и ее саму, он уже назвал «историческими».

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Йенс Столтенберг

Также Столтенберг анонсировал значительное укрепление восточного фланга и трансформацию сил реагирования НАТО. «Мы увеличим численность сил быстрого реагирования до более чем 300 тысяч, а также расширим наши возможности по усилению в случае возникновения конфликта», — сказал он. В настоящее время численность сил быстрого реагирования НАТО составляет порядка 40 тыс человек. Столтенберг объявил и о намерении альянса согласовать новый пакет военной помощи Украине и обеспечить ее переход от советских вооружений к использования вооружений натовского образца.

Помимо этого генеральный секретарь анонсировал встречу лидеров Турции, Финляндии и Швеции «на полях» саммита в Мадриде. Анкара отказалась поддержать вступление двух североевропейских стран в альянс, поскольку те, по ее мнению, поддерживают курдские группировки, которые в Турции считаются террористическими. Анкара выдвинула список условий, после выполнения которых она сможет снять вето с расширения альянса. Столтенберг выразил надежду на прогресс в переговорах между тремя странами, но не стал называть сроки возможного присоединения Хельсинки и Стокгольма к альянсу.

При этом министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил 27 июня, что страна пока не может поддержать желание Финляндии и Швеции вступить в НАТО. Однако президент Финляндии Саули Ниинисте в тот же день заявил об улучшении переговорной ситуации с Турцией и сказал, что его главной целью в ходе саммита НАТО станет дальнейшее продвижение в разрешении разногласий с Анкарой.

Авторы
Теги
Вероника Вишнякова Вероника Вишнякова
саммит НАТО Йенс Столтенберг Владимир Путин Военная операция на Украине саммит G7 Владимир Зеленский

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