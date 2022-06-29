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Военная операция на Украине ,  
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Постпред Китая в ООН призвал не допустить холодной войны из-за Украины

НАТО не следует искать «воображаемых врагов» в Азии и искать в ситуации на Украине предлог для «новой холодной войны», сказал постпред КНР. FT писала, что в новой стратегической концепции блока Китай станет «системным вызовом»

Кризис на Украине не следует использовать в качестве предлога для начала «новой холодной войны» и блоковой конфронтации, Пекин «чрезвычайно встревожен» содержанием новой стратегической концепции НАТО. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель КНР Чжань Цзюнь, передает китайское госагентство Синьхуа.

По мнению дипломата, деятельность НАТО в разных регионах мира приводит к проблемам, он призвал «не искать воображаемых врагов» в Азиатско-Тихоокеанском регионе и «не создавать искусственных противоречий и разногласий», пишет агентство.

Волны расширения альянса стали причиной новых конфликтов, а не принесли Европе безопасность, НАТО необходимо пересмотреть взятые на себя обязательства и пересмотреть собственное позиционирование, считает Цзюнь. Как пишет агентство, он заявил о необходимости «отказаться от ментальности холодной войны».

В новой стратегии НАТО Китай станет «системным вызовом» для альянса
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Фото:Guang Niu / Getty Images

Новая стратегическая концепция НАТО будет принята на мадридском саммите альянса, которые проходит с 28 по 30 июня. Документ определяет стратегию НАТО в долгосрочной перспективе, в нем излагаются цели и ключевые задачи альянса в сфере безопасности, вызовы и возможности.

Представители стран НАТО не раз предупреждали, что в новом варианте концепции отношение к России и Китаю будет иным, чем в предыдущей версии от 2010 года. Москва тогда рассматривалась в качестве партнера, Пекин отсутствовал вовсе.

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По словам неназванных собеседников Bloomberg и Financial Times, в новой концепции Китай будет рассматриваться в качестве «системного вызова» для интересов, ценностей и безопасности НАТО. В частности, будут изложены опасения относительно КНР в области кибератак, распространении дезиформации, а также сомнения в способности Пекина соблюдать «основанный на правилах» мировой порядок.

Члены НАТО столкнулись со сложностями при достижении консенсуса в вопросе отношения к Китая в новой концепции из-за разных интересов, сообщили источники изданий. Так, США заняли жесткую позицию по отношению к КНР, однако ряд европейских стран (в их числе Германия, у которой тесные торговые связи с Китаем) стремились к умеренной позиции.

Более 20 китайских военных самолетов вошли в зону ПВО Тайваня
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JH-7

Отношения между Китаем и США ухудшилсь на фоне обострения ситуации вокруг Тайваня, в Вашингтоне выражают опасения, что Пекин намерен установить контроль над островом военным путем. В китайском Минобороны говорили, что готовы использовать любые необходимые меры против «тайваньских сепаратистов», если кто-либо попробует «отделить Тайвань от Китая».

В случае использования Китаем силы против Тайваня, США готовы к военному ответу, предупреждал американский президент Джо Байден. Он отмечал, что Вашингтон привержен политике «одного Китая», однако не потерпит использования Пекином силы для захвата острова.

По информации The New York Times, американская сторона применяет опыт вооружения Украины для переоснащения системы обороны Тайваня. Неназванные собеседники издания рассказали, что США намерены превратить остров в подобие «дикобраза» — территорию, которая широко оснащена американским вооружением и «иными формами поддержки». Чиновники Вашингтона рекомендуют властям Тайваня приобретать оружие, которые подходит для ведения ассиметричных боевых действий — конфликта, при котором небольшие вооруженные силы используют мобильные системы для ударов по превосходящим силам противника.


 

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Китай ООН НАТО холодная война новая холодная война АТР

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