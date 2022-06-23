Более 20 китайских военных самолетов вошли в зону ПВО Тайваня

Минобороны Тайваня сообщает, что десятки военных самолетов Китая второй раз за неделю входят в зону ПВО. Байден ранее заявил, что Пекин «играет с огнем», а КНР пообещала любые меры, чтобы предотвратить отделение Тайваня от страны

JH-7 (Фото: Mark Schiefelbein / AP)

В четверг, 23 июня, 22 самолета Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня, сообщает Министерство обороны острова.

К острову приблизились:

два противолодочных самолета Y-8;

два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500;

самолет радиоэлектронной разведки Y-8;

десять истребителей J-16;

пять истребителей-бомбардировщиков JH-7;

два стратегических бомбардировщика H-6.

За два дня до этого, 21 июня, Минобороны Тайваня сообщало, что в зону ПВО вошли по меньшей мере 29 китайских военных самолетов.

Тайвань находится примерно в 150 км от побережья Китая. В 1949 году территория объявила об отделении от страны, но Пекин не признал это решение и считает остров одной из провинций КНР. Власти России, как и США, поддерживают принцип одного Китая. У Соединенных Штатов нет официальных дипломатических отношений с Тайванем, но Вашингтон в рамках действующего с 1979 года закона об отношениях продает Тайбэю оружие. При этом США поддерживают официальные отношения с Китаем.

В конце мая президент США Джо Байден заявил, что Пекин «играет с огнем, летая близко [к Тайваню] и предпринимая все эти маневры». Хотя Вашингтон придерживается «политики одного Китая», это не означает, что «у КНР есть право использовать силу, чтобы захватить Тайвань», подчеркнул он и сообщил о готовности США защищать остров в соответствии со своими обязательствами, если Китай решит его захватить.

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В МИД КНР в ответ выразили протест и назвали Тайвань «неотъемлемой частью территории Китая». Представитель Минбороны У Цянь заявил, что армия Китая пойдет на любые меры, чтобы предотвратить отделение Тайваня от страны.

14 июня председатель КНР Си Цзиньпин разрешил использовать армию для невоенных операций, в целях защиты суверенитета Китая, «интересов развития страны и стабильности». Global Times со ссылкой на военного эксперта писало, что это позволит военным оказывать помощь при стихийных бедствиях, гуманитарных и миротворческих операциях. Однако издание Radio Free Asia допустило, что таким образом Пекин может готовиться ко вторжению на Тайвань под видом «специальной операции», не классифицируемой как война.