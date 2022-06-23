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Политика ,  

Более 20 китайских военных самолетов вошли в зону ПВО Тайваня

Минобороны Тайваня сообщает, что десятки военных самолетов Китая второй раз за неделю входят в зону ПВО. Байден ранее заявил, что Пекин «играет с огнем», а КНР пообещала любые меры, чтобы предотвратить отделение Тайваня от страны
JH-7
JH-7 (Фото: Mark Schiefelbein / AP)

В четверг, 23 июня, 22 самолета Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня, сообщает Министерство обороны острова.

К острову приблизились:

  • два противолодочных самолета Y-8;
  • два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500;
  • самолет радиоэлектронной разведки Y-8;
  • десять истребителей J-16;
  • пять истребителей-бомбардировщиков JH-7;
  • два стратегических бомбардировщика H-6.

За два дня до этого, 21 июня, Минобороны Тайваня сообщало, что в зону ПВО вошли по меньшей мере 29 китайских военных самолетов.

Минобороны Китая заявило о готовности воевать за Тайвань
Политика
Представитель Минобороны Китая У Цянь

Тайвань находится примерно в 150 км от побережья Китая. В 1949 году территория объявила об отделении от страны, но Пекин не признал это решение и считает остров одной из провинций КНР. Власти России, как и США, поддерживают принцип одного Китая. У Соединенных Штатов нет официальных дипломатических отношений с Тайванем, но Вашингтон в рамках действующего с 1979 года закона об отношениях продает Тайбэю оружие. При этом США поддерживают официальные отношения с Китаем.

В конце мая президент США Джо Байден заявил, что Пекин «играет с огнем, летая близко [к Тайваню] и предпринимая все эти маневры». Хотя Вашингтон придерживается «политики одного Китая», это не означает, что «у КНР есть право использовать силу, чтобы захватить Тайвань», подчеркнул он и сообщил о готовности США защищать остров в соответствии со своими обязательствами, если Китай решит его захватить.

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В МИД КНР в ответ выразили протест и назвали Тайвань «неотъемлемой частью территории Китая». Представитель Минбороны У Цянь заявил, что армия Китая пойдет на любые меры, чтобы предотвратить отделение Тайваня от страны.

14 июня председатель КНР Си Цзиньпин разрешил использовать армию для невоенных операций, в целях защиты суверенитета Китая, «интересов развития страны и стабильности». Global Times со ссылкой на военного эксперта писало, что это позволит военным оказывать помощь при стихийных бедствиях, гуманитарных и миротворческих операциях. Однако издание Radio Free Asia допустило, что таким образом Пекин может готовиться ко вторжению на Тайвань под видом «специальной операции», не классифицируемой как война.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Тайвань Китай ПВО военный самолет

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Профессиональная аналитика
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