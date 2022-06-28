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Политика ,  
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В новой стратегии НАТО Китай станет «системным вызовом» для альянса

Новую концепцию Североатлантического альянса примут на саммите в Мадриде, который пройдет с 28 по 30 июня. Китай будет фигурировать в документе как вызов для ценностей и безопасности НАТО, Россия — как главная угроза
Фото: Guang Niu / Getty Images
Фото: Guang Niu / Getty Images

В новой десятилетней стратегии НАТО Китай будет фигурировать как «системный вызов» для ценностей, безопасности и интересов членов Североатлантического альянса. Об этом со ссылкой на источники пишут Bloomberg и Financial Times.

Новая концепция Североатлантического альянса должна быть принята на саммите в Мадриде, который пройдет с 28 по 30 июня. Она определит приоритеты альянса в области безопасности на следующие десять лет, до 2032 года.

По словам собеседников Bloomberg, члены альянса «не зайдут настолько далеко, чтобы называть Китай противником НАТО», хотя формулировки относительно стратегического отношения к Пекину обсуждались в течение нескольких месяцев.

Союзникам было особенно трудно договориться по этому поводу, так как у стран НАТО различаются интересы. Так, например, по данным агентства, США заняли жесткую позицию в отношении Пекина, в то время как некоторые европейские страны, в том числе Германия, у которой тесные экономические и торговые связи с Китаем, стремились отстоять умеренную позицию.

Ожидается, что в итоговой концепции НАТО будут изложены опасения относительно роли Китая в распространении дезинформации и угроз кибербезопасности, а также сомнения в том, что страна может соблюдать «основанный на правилах» мировой порядок.

Россию назовут главной угрозой в новой стратегической концепции НАТО
Политика
Фото:Dirk Waem / Zuma / ТАСС

Россия в новой концепции альянса будет фигурировать как главная угроза, писал ранее Bloomberg и говорила представитель США при НАТО Джулиан Смит. В предыдущей версии стратегии НАТО, опубликованной в 2010 году, Китай не упоминался вовсе, а Россия упоминалась как партнер, напоминает Bloomberg.

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«Стратегическая концепция — [это] гораздо больше, чем про Россию, и отражает тот факт, что мы прекрасно осознаем, что <...> другие угрозы и вызовы, которые мы должны решать, никуда не делись», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Financial Times. Он добавил, что ожидает от союзников «четких формулировок по Китаю».

В то же время, по его словам, Китай «не является противником» НАТО. «Но, конечно, мы должны учитывать последствия крупных инвестиций Китая в военный потенциал, ядерное оружие большой дальности и попытки взять под контроль нашу критически важную инфраструктуру», — отметил генсек НАТО.

Переговоры по итоговому тексту стратегии НАТО продолжаются, его еще могут изменить до момента подписания, указывают Bloomberg и FT.

Действующая сейчас стратегическая концепция НАТО была принята в 2010 году. В ней отмечается необходимость «стратегического партнерства» с Россией. Основными задачами альянса в ней названы коллективная оборона, кризисное регулирование и безопасность на основе сотрудничества.

Глава НАТО назвал новую концепцию альянса основой эпохи соперничества
Политика
Йенс Столтенберг

Однако уже в докладе о реформе альянса, опубликованном в 2020 году, говорится, что Россия является для НАТО главной военной угрозой как минимум до 2030 года.

Россия, в свою очередь, заявляет об угрозе со стороны НАТО и выступает против ее расширения. В конце 2021 года Москва предложила Вашингтону и Брюсселю проекты гарантий безопасности, которые предусматривали в том числе отказ от расширения НАТО на восток. Переговоры по этим документам не дали конкретных результатов. 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине.

В марте министр обороны Сергей Шойгу предложил усилить западные границы России из-за действий стран альянса.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
НАТО Китай стратегия Россия концепция

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