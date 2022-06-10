Блинкен осудил смертный приговор иностранцам, воевавшим за ВСУ

Шон Пиннер (Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости)

США озабочены вынесением смертного приговора двум британцам и марокканцу судом Донецкой народной республики. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен на своей странице в Twitter.

«Мы призываем Россию и подконтрольные ей силы с уважением относиться к международному гуманитарному праву, включая права и защиту, предоставляемую военнопленным», — написал он.

По его словам, приговоренные иностранцы несли службу в Вооруженных силах Украины на законных основаниях.

При этом Блинкен не сообщил, собираются ли США каким-либо образом отвечать на исполнение приговора, если он будет осуществлен.

Накануне Верховный суд ДНР ранее приговорил к смертной казни Пиннера и Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, обвиненных в участии в боевых действиях на стороне Украины в качестве наемников. Наказание было назначено обвиняемым «по совокупности преступлений».

Суд над ними начался 7 июня, они обвинялись по ч. 2 ст. 34 УК ДНР («Совершение преступлений группой лиц»), ст. 323 УК ДНР («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти») и ст. 430 УК ДНР («Наемничество»). Подсудимые частично признали вину.

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Власти Великобритании также осудили приговор. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс назвала решение суда ДНР фиктивным, не имеющим никакого легитимности.