ВЦИОМ назвал результаты экзитполов на голосовании по Конституции

Согласно данным экзитполов, проведенных ВЦИОМ, 76% участников голосования по поправкам в Конституцию заявили, что поддержали изменения в Основной закон. Об этом говорится в сообщении ВЦИОМ.

Опрос проводился на 800 участках в 25 регионах. Всего в нем приняли участие 163,1 тыс. человек. На вопрос интервьюеров согласились ответить 70,6% человек, остальные предпочли скрыть информацию о своем выборе.

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» запрещает публикацию данных общественных опросов в день голосования и за пять дней до него. Однако общероссийское голосование по поправкам в Конституцию не попадает под его действие. Формат проведения голосования регулируется отдельным законом.

Материал дополняется.