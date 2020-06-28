ЦИК обновила данные по явке на голосовании по поправкам в Конституцию

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Явка на всероссийское голосование по поправкам в Основной закон на утро 28 июня составила 28,46%. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

Всего проголосовали 30 млн 917 тыс. 512 человек, из них в электронном голосовании приняли участие 903,3 тыс. россиян. Явка на дистанционное голосование превысила 77%.

Дистанционное голосование проходит с 25 по 30 июня, оно доступно только для жителей Москвы и Нижегородской области. Голосование по поправкам через избирательные участки закроется 1 июля.

На утро 27 июня общая явка составляла 19,49%.