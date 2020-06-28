ЦИК выявила две жалобы на принуждение «голосовать определенным образом»

По словам Эллы Памфиловой, другие жалобы касаются, например, того, что члены УИК не проверяют паспортов. Она также назвала недопустимым отсутствие наблюдателей на участках

Элла Памфилова (Фото: Андрей Любимов / РБК)

По данным на 28 июня, в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) поступило 4870 обращений, связанных с проведением всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Ее слова приводятся в Telegram-канале избирательной комиссии. Из всех жалоб только две связаны с принуждением голосовать «определенным образом», добавила она. Всего же жалоб о возможном принуждении и использовании административного ресурса поступило 115, передал ТАСС со слов Памфиловой.

«Есть всего два обращения на всю страну, где люди говорят, что их якобы принуждают голосовать определенным образом», — отметила глава ЦИК.

Памфилова добавила, что в интернете стали обсуждать отсутствие, «пусть и в единичных случаях», наблюдателей при проведении голосования. Глава ЦИК заявила, что это «абсолютно недопустимо», и призвала обращаться в сообщество наблюдателей, в случаях когда на одном участке их много, а на другом не хватает. «Мы заявили, что все процедуры, все виды голосования должны проходить с участием наблюдателей. Пожалуйста, коллеги, жестко эту норму выполняйте!» — сказала она.

Глава ЦИК также сообщила о жалобах по поводу того, что члены УИК не проверяют паспортов. «Ни одно из поступающих к нам обращений не должно остаться без внимания... Идите в наблюдатели, а не ловите из-за угла!» — резюмировала она.

Накануне Памфилова говорила о 105 обращениях в связи с возможным принуждением к голосованию.

Как голосовали по поправкам в Конституцию Выбрать регион Совпадений не найдено Отменить Против > 90% > 60% > 30% > 30% > 60% За > 90%

Голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти 22 апреля, но из-за коронавируса его перенесли. Процедуру решили проводить с 25 июня по 1 июля.