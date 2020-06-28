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Поправки в Конституцию ,  
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Явка на электронном голосовании по поправкам достигла 80%

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Явка на электронном голосовании по поправкам к Конституции по состоянию на 20:00 28 июня достигла 80,29%. Такие данные привел Общественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием.

Всего было выдано 956 тыс. электронных бюллетеней, общее число зарегистрировавшихся избирателей — 1,19 млн человек.

Дистанционное голосование завершится в 20:00 мск 30 июня. Накануне явка составила 75%.

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Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС

Проголосовать удаленно могут только жители двух регионов — Москвы и Нижегородской области.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) ранее сообщила, что с утра 28 июня происходят DDoS-атаки, предположительно из Великобритании и Сингапура, на портал с информацией о голосовании по поправкам к Основному закону.

Теги: явка, голосование, поправки, Конституция
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