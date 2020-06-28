Явка на электронном голосовании по поправкам достигла 80%

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Явка на электронном голосовании по поправкам к Конституции по состоянию на 20:00 28 июня достигла 80,29%. Такие данные привел Общественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием.

Всего было выдано 956 тыс. электронных бюллетеней, общее число зарегистрировавшихся избирателей — 1,19 млн человек.

Дистанционное голосование завершится в 20:00 мск 30 июня. Накануне явка составила 75%.

Проголосовать удаленно могут только жители двух регионов — Москвы и Нижегородской области.