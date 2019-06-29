Трамп предложил главе КНДР короткую встречу после саммита G20

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter предложил главе КНДР Ким Чен Ыну встретиться в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей.

Он пояснил, что после саммита G20 в Осаке направится в визитом в Южную Корею. Пока я буду там, если председатель [Госсовета КНДР] Ким Чен Ын видит это [сообщение], я бы встретился с ним на границе в демилитаризованной зоне просто, чтобы просто пожать руки и поздороваться», — написал Трамп.

Позднее, уточняет Reuters, президент США в разговоре с журналистами отметил, что встреча не согласована, так как он не знает, где находится Ким Чен Ын. «Если он там [в Северной Корее], то мы увидимся на несколько минут. Это все, что мы можем сделать. Но это будет хорошо», — заключил Трамп.

Первая в истории встреча лидеров двух стран состоялась в июне 2018 года в Сингапуре. В ходе него Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, предусматривающий со стороны КНДР денуклеаризацию Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности от США.