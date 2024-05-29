 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Подоляк назвал необходимое Украине число западных истребителей

Подоляк: Киеву сейчас нужно как минимум 60 западных истребителей
Сюжет
Военная операция на Украине
Киеву сейчас нужно как минимум 60 истребителей, чтобы прикрыть линию фронта после наступления России в Харьковской области, сказал советник главы офиса Зеленского. Москва осуждает поставки оружия Киеву
Александр Де Кроо, Владимир Зеленский и министр обороны Бельгии Людивин Дедондер стоят возле F-16 в день встречи с инструкторами на авиабазе Мельсбрук недалеко от Брюсселя
Александр Де Кроо, Владимир Зеленский и министр обороны Бельгии Людивин Дедондер стоят возле F-16 в день встречи с инструкторами на авиабазе Мельсбрук недалеко от Брюсселя (Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters)

Украине сейчас нужно как минимум 60 западных истребителей, чтобы прикрыть линию фронта, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью Bloomberg.

Линия соприкосновения растянулась еще на 70 км после наступления России в Харьковской области. По словам Подоляка, с учетом этого и интенсивности боев 100–120 самолетов было бы «оптимально».

Украинский чиновник отметил, что, хотя американское оружие уже начало поступать на поле боя, потребуются недели, чтобы нарастить объемы. На данный момент российские войска имеют «абсолютное преимущество» в оружии и боеприпасах, указал он.

Первая группа пилотов ВСУ завершила обучение управлению F-16 в США
Политика
Фото:Val Gempis / U.S. Air Force / Getty Images

Советник главы офиса Владимира Зеленского уточнил, что украинские пилоты завершают обучение управлению западными истребителями. Чтобы вернуть инициативу на поле боя, Киев должен получить разрешение наносить удары по российской территории вблизи границы, а также обещанные самолеты, считает он. На этой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Украины должна быть возможность использовать западное оружие для ударов по «легитимным целям» на территории России. В Кремле в ответ на слова Столтенберга сказали, что альянс «повышает градус эскалации» и «впадает в военный экстаз».

Поставить на Украину истребители F-16 пообещали ряд стран. Нидерланды собираются отправить 42 самолета, Дания — 19. Еще 30 истребителей до 2028 года намерена передать Бельгия, первые самолеты отправят Киеву уже в этом году, заявила глава МИДа Хаджа Лабиб. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен говорила, что поставки начнутся осенью. Датский премьер-министр Метте Фредериксен в мае анонсировала, что первые F-16 появятся на Украине в ближайшие месяцы.

Президент Владимир Путин заявлял, что Россия будет уничтожать истребители «так же, как мы уничтожаем сегодня танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня». «Если они поставят F-16, об этом говорят, вроде пилотов готовят, это ситуацию на поле боя не поменяет», — говорил он.

Зеленский раскритиковал Байдена за идею вместо саммита мира уехать в Голливуд

В зоопарке Новосибирска родились сразу 12 котят манула. Видео

С бывшего депутата сняли судимость за незаконную охоту. Подробности

Хакеры парализовали работу CDEK. Что произошло

FT объяснил решение западных компаний не прекращать бизнес в России

Глава СПЧ раскритиковал «Алису» и «Марусю». Подробности

В аэропорту Чикаго загорелся двигатель AirBus 320. Видео

В винодельческих регионах России оценили влияние заморозков на урожай

«Можно ожидать коррекции». Как налоговые изменения повлияют на фондовый рынок

Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Михаил Подоляк истребители Военная операция на Украине
Материалы по теме
Standard узнала о поставке первых F-16 на Украину в течение недель
Политика
Reuters назвал сроки прибытия первых F-16 на Украину
Политика
Глава Пентагона раскрыл сроки прибытия эскадрильи F-16 на Украину
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 30 мая
EUR ЦБ: 96,89 (+0,65) Инвестиции, 17:06 Курс доллара на 30 мая
USD ЦБ: 89,26 (+0,82) Инвестиции, 17:06
«Локомотив» объявил об уходе третьего футболиста за день Спорт, 18:00
Динамичность Нью-Йорка и уют Афин: все – о ЖК нового формата в Москве РБК и Метрополия, 18:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 17:53
Кассационный суд отклонил жалобу Галкина по делу о статусе иноагента Политика, 17:51
Москалькова удивилась решению суда об аресте генерала Попова Политика, 17:48
Себя показать: почему важно участвовать в индийских бизнес-выставках Отрасли, 17:46
Путин подписал закон о повышении штрафов за некачественные ЖКУ Недвижимость, 17:46
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Во Франции задержали 10 чеченцев в рамках масштабной полицейской операции Политика, 17:45
Путин подписал закон об электронной передаче клиентских данных брокерами Инвестиции, 17:44
Налоговые изменения от Минфина: как они повлияют на рынок и инвесторов Инвестиции, 17:36
Агент заявил, что Дзюба узнал об уходе из «Локомотива» из соцсетей Спорт, 17:31
Захарова назвала свою версию обысков в офисах Европарламента Политика, 17:30
Андрей Кириленко: «Баскетбол в полной тишине вызывает сильное чувство» Стиль, 17:29
Госдеп США не стал исключать применения американского оружия по России Политика, 17:27