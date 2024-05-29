Подоляк назвал необходимое Украине число западных истребителей

Киеву сейчас нужно как минимум 60 истребителей, чтобы прикрыть линию фронта после наступления России в Харьковской области, сказал советник главы офиса Зеленского. Москва осуждает поставки оружия Киеву

Александр Де Кроо, Владимир Зеленский и министр обороны Бельгии Людивин Дедондер стоят возле F-16 в день встречи с инструкторами на авиабазе Мельсбрук недалеко от Брюсселя (Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters)

Украине сейчас нужно как минимум 60 западных истребителей, чтобы прикрыть линию фронта, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью Bloomberg.

Линия соприкосновения растянулась еще на 70 км после наступления России в Харьковской области. По словам Подоляка, с учетом этого и интенсивности боев 100–120 самолетов было бы «оптимально».

Украинский чиновник отметил, что, хотя американское оружие уже начало поступать на поле боя, потребуются недели, чтобы нарастить объемы. На данный момент российские войска имеют «абсолютное преимущество» в оружии и боеприпасах, указал он.

Советник главы офиса Владимира Зеленского уточнил, что украинские пилоты завершают обучение управлению западными истребителями. Чтобы вернуть инициативу на поле боя, Киев должен получить разрешение наносить удары по российской территории вблизи границы, а также обещанные самолеты, считает он. На этой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Украины должна быть возможность использовать западное оружие для ударов по «легитимным целям» на территории России. В Кремле в ответ на слова Столтенберга сказали, что альянс «повышает градус эскалации» и «впадает в военный экстаз».

Поставить на Украину истребители F-16 пообещали ряд стран. Нидерланды собираются отправить 42 самолета, Дания — 19. Еще 30 истребителей до 2028 года намерена передать Бельгия, первые самолеты отправят Киеву уже в этом году, заявила глава МИДа Хаджа Лабиб. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен говорила, что поставки начнутся осенью. Датский премьер-министр Метте Фредериксен в мае анонсировала, что первые F-16 появятся на Украине в ближайшие месяцы.

Президент Владимир Путин заявлял, что Россия будет уничтожать истребители «так же, как мы уничтожаем сегодня танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня». «Если они поставят F-16, об этом говорят, вроде пилотов готовят, это ситуацию на поле боя не поменяет», — говорил он.