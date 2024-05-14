Премьер Дании анонсировала отправку первых истребителей F-16 на Украину
Истребители F-16 из Дании появятся в воздушном пространстве Украины в ближайшие месяцы, заявила датский премьер-министр Метте Фредериксен.
«В нашей коалиции по F-16 первый истребитель из Дании будет в воздухе в ближайшие месяцы. Очень важно для украинцев увидеть самолеты в воздухе», — сказала Фредериксен после встречи глав правительств стран Северной Европы и канцлера Германии Олафа Шольца.
Копенгаген пообещал предоставить Киеву 19 истребителей. В феврале глава датского Минобороны Троэльс Лунд Поульсен заявил, что страна рассчитывает передать первые F-16 летом этого года. При этом изначально ожидалось, что Киев получит первые шесть самолетов еще к Новому году, но поставку отложили до второго квартала 2024-го. Причиной переноса называлась задержка с обучением украинских летчиков управлению F-16. Газета The New York Times писала, что обучение затянулось из-за незнания английского языка.
Еще 42 истребителя F-16 пообещали Нидерланды, которые планируют начать поставки осенью, об этом заявила министр обороны Кайса Оллонгрен. Кроме того, несколько самолетов собиралась передать Украине Бельгия.
Газета Standard и Reuters сообщали, что первые F-16 могут прибыть на Украину в июне-июле.
Президент Владимир Путин заявлял, что российские военные будут уничтожать F-16 в случае их передачи Киеву, как и другую западную технику. «Если они поставят F-16, об этом говорят, вроде пилотов готовят, это ситуацию на поле боя не поменяет», — говорил он.
В Эстонии рассматривают возможность отправки войск на Украину
Путин провел совещание Совбеза в обновленном составе. Видео
Плановые отключения горячей воды в Москве отложили из-за холодов
Госдума утвердила вице-премьеров нового правительства. Список
Бывшего министра экономики Казахстана приговорили к 24 годам за убийство жены
АвтоВАЗ поднял цены на модели Lada. Опубликован новый прайс-лист
На Украине сменили главу войск «Харьков» на фоне продвижения армии России
Володин: «Приезжающие в Россию мигранты должны знать русский язык»
Суд в Москве запретил распространять в интернете объявления о работе «для славян»
Что будет с акциями Yandex N.V.? Раскрыты условия обмена и выкупа
Белоусов высказался о ситуации с социальной поддержкой военных
МВД объявило в розыск правнучку советского летчика Валерия Чкалова
Кристина Орбакайте опубликовала архивное фото с матерью Аллой Пугачевой
В Москве квартиры стали чаще продавать со значительными скидками