Премьер Дании анонсировала отправку первых истребителей F-16 на Украину

F-16 из Дании появятся в воздушном пространстве Украины в ближайшие месяцы, сообщила Метте Фредериксен. Россия заявила, что будет уничтожать F-16 в случае их передачи Киеву

Истребители F-16 из Дании появятся в воздушном пространстве Украины в ближайшие месяцы, заявила датский премьер-министр Метте Фредериксен.

«В нашей коалиции по F-16 первый истребитель из Дании будет в воздухе в ближайшие месяцы. Очень важно для украинцев увидеть самолеты в воздухе», — сказала Фредериксен после встречи глав правительств стран Северной Европы и канцлера Германии Олафа Шольца.

Копенгаген пообещал предоставить Киеву 19 истребителей. В феврале глава датского Минобороны Троэльс Лунд Поульсен заявил, что страна рассчитывает передать первые F-16 летом этого года. При этом изначально ожидалось, что Киев получит первые шесть самолетов еще к Новому году, но поставку отложили до второго квартала 2024-го. Причиной переноса называлась задержка с обучением украинских летчиков управлению F-16. Газета The New York Times писала, что обучение затянулось из-за незнания английского языка.

Еще 42 истребителя F-16 пообещали Нидерланды, которые планируют начать поставки осенью, об этом заявила министр обороны Кайса Оллонгрен. Кроме того, несколько самолетов собиралась передать Украине Бельгия.

Газета Standard и Reuters сообщали, что первые F-16 могут прибыть на Украину в июне-июле.

Президент Владимир Путин заявлял, что российские военные будут уничтожать F-16 в случае их передачи Киеву, как и другую западную технику. «Если они поставят F-16, об этом говорят, вроде пилотов готовят, это ситуацию на поле боя не поменяет», — говорил он.