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Военная операция на Украине ,  
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В ВКС рассказали о присутствии борцов с дронами в каждом регионе России

Глава службы РЭБ ВКС: сотрудники Минобороны защищают все регионы от дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
В каждом регионе присутствуют сотрудники Минобороны для работы над подавлением дронов и защитой объектов, сообщил глава службы РЭБ ВКС. По его словам, дальность полета украинских беспилотников достигла 2,5 тыс. км
Фото: Александр Ратушняк / Reuters
Фото: Александр Ратушняк / Reuters

Сотрудники Минобороны присутствуют в каждом российском регионе, в их обязанности входит подавление беспилотников и защита объектов, заявил на международном салоне «Комплексная безопасности» начальник радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Воздушно-космических сил (ВКС) Дмитрий Богданов.

«В каждом регионе есть ситуационный центр, который под это заточен, в котором есть представители Министерства обороны и в том числе противовоздушной обороны. В каждом районе ответственности есть дивизия противовоздушной обороны, которая на себя замыкает эти средства», — сказал он (цитата по ТАСС). Богданов отметил, что Москва «успешно прикрыта».

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Фото:Виталий Невар / РИА Новости

По его словам, дальность полета украинских беспилотников достигла 2,5 тыс. км. Он также добавил, что компании получили разрешение на использование средств подавления беспилотников определенной мощности.

После начала военной операции на Украине российские регионы подвергаются обстрелам и атакам БПЛА. В частности, в приграничной Белгородской области почти ежедневно объявляют ракетную опасность.

Минобороны России отчитывалось об уничтожении одного дрона и семи реактивных снарядов РСЗО «Град» над Белгородской областью за минувшую ночь. Днем над регионом подавили еще два беспилотника. Также, по данным ведомства, 29 мая были ликвидированы два безэкипажных катера ВМС Украины в Черном море.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал об обстрелах и атаке дронов села Грузское. По его словам, никто из мирных жителей не пострадал, однако загорелся автомобиль, повреждения получили линии газо- и электроснабжения, а также два корпуса сельскохозяйственного предприятия.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявлял о сбросе взрывных устройств с двух украинских беспилотников на жилые дома в поселке Теткино. По его словам, в населенном пункте начались пожары. Утром российские средства ПВО также сбили дрон над Армавиром. Как уточнил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, пострадавших и разрушений нет.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Минобороны беспилотники РЭБ ВКС
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