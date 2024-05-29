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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил о сгоревшем после удара дрона автомобиле

Гладков: дрон сбросил взрывное устройство на машину в селе Грузское
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Село Грузское Борисовского района Белгородской области подверглось атаке беспилотников и обстрелу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, никто из мирных жителей не пострадал. В результате удара есть повреждения в селе на линиях газо- и электроснабжения и в двух корпусах сельскохозяйственного предприятия.

«В результате сброса взрывного устройства загорелся легковой автомобиль на площадке предприятия», — уточнил Гладков. Он добавил, что оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий и полной оценке ущерба после согласования с Минобороны.

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Фото:Минобороны РФ

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Вячеслав Гладков Белгородская область обстрел беспилотники
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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