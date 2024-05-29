Гладков: дрон сбросил взрывное устройство на машину в селе Грузское

Гладков сообщил о сгоревшем после удара дрона автомобиле

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Село Грузское Борисовского района Белгородской области подверглось атаке беспилотников и обстрелу, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, никто из мирных жителей не пострадал. В результате удара есть повреждения в селе на линиях газо- и электроснабжения и в двух корпусах сельскохозяйственного предприятия.

«В результате сброса взрывного устройства загорелся легковой автомобиль на площадке предприятия», — уточнил Гладков. Он добавил, что оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий и полной оценке ущерба после согласования с Минобороны.

Приграничная Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и атаки дронов со стороны Вооруженных сил Украины.

Утром 29 мая средства ПВО уничтожили семь снарядов реактивной системы залпового огня «Град» и беспилотник над Белгородской областью.