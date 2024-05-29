 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Курской области сообщили о пожарах в поселке Теткино из-за атаки дронов

Врио главы Курской области Смирнов: из-за атаки дронов в Теткино начались пожары
Сюжет
Военная операция на Украине

Два украинских БПЛА сбросили взрывные устройства на жилые дома поселка Теткино в Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в телеграм-канале. Из-за взрывов в населенном пункте начались пожары.

«Возникшие пожары в двух домах, трех дворовых постройках и гараже удалось оперативно потушить силами спасателей и добровольных пожарных дружин», — написал Смирнов.

Собственникам домов окажут помощь, отметил врио главы области. По его словам, военные сбили один из атаковавших поселок дронов.

В Курской области два человека пострадали при атаке со стороны Украины
Политика
Фото:Яндекс.Карты

В Курской области регулярно фиксируют атаки БПЛА и обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Накануне, 28 мая, над территорией области уничтожили украинский беспилотник. 26 мая украинские военные атаковали три населенных пункта региона, в двух из них пострадали местные жители.

Зеленский раскритиковал Байдена за идею вместо саммита мира уехать в Голливуд

В зоопарке Новосибирска родились сразу 12 котят манула. Видео

С бывшего депутата сняли судимость за незаконную охоту. Подробности

Хакеры парализовали работу CDEK. Что произошло

FT объяснил решение западных компаний не прекращать бизнес в России

Глава СПЧ раскритиковал «Алису» и «Марусю». Подробности

В аэропорту Чикаго загорелся двигатель AirBus 320. Видео

Какие страны лучше всего дают россиянам шенген, и где больше шансов получить отказ. Инфографика

В винодельческих регионах России оценили влияние заморозков на урожай

«Угрожающая картина». Эксперты о падении рынка акций и его перспективах

Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Теги
Курская область Военная операция на Украине беспилотники
Материалы по теме
Опасность атаки беспилотников объявили в Курской и Воронежской областях
Общество
В Курской области два человека пострадали при атаке со стороны Украины
Политика
Над Курской областью сбили украинский беспилотник
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 29 мая
EUR ЦБ: 96,24 (-0,07) Инвестиции, 28 мая, 16:32 Курс доллара на 29 мая
USD ЦБ: 88,44 (-0,25) Инвестиции, 28 мая, 16:32
В США сообщили об атаке хуситов на греческое судно в Красном море Политика, 08:43
Зачем Nvidia инвестирует в высокорисковые стартапы и акции Pro, 08:40
Суд отклонил жалобу на изъятие акций производителя оптических систем Бизнес, 08:36
Песков заявил, что прямая линия с Путиным останется на повестке дня Политика, 08:28
Как вернуть сотрудника в офис с удаленки, если он против — советы юриста Pro, 08:22
В Курской области сообщили о пожарах в поселке Теткино из-за атаки дронов Политика, 08:22
Губернатор Краснодарского края сообщил о сбитом над Армавиром дроне Политика, 08:11
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Игорный бизнес заявил о превращении казино из «достоевщины» в отдых Технологии и медиа, 08:01
Главы казино — РБК: «Нас уже не ассоциируют с Содомом и Гоморрой» Технологии и медиа, 08:00
Над Белгородской областью сбили дрон и семь снарядов РСЗО «Град» Политика, 07:44
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:43
КНДР отправила 150 воздушных шаров с мусором и навозом в Южную Корею Политика, 07:38
Курс доллара превысил ₽89 на открытии торгов Инвестиции, 07:36
МИД исключил национализацию западных компаний Бизнес, 07:29