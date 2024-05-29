В Курской области сообщили о пожарах в поселке Теткино из-за атаки дронов

Два украинских БПЛА сбросили взрывные устройства на жилые дома поселка Теткино в Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в телеграм-канале. Из-за взрывов в населенном пункте начались пожары.

«Возникшие пожары в двух домах, трех дворовых постройках и гараже удалось оперативно потушить силами спасателей и добровольных пожарных дружин», — написал Смирнов.

Собственникам домов окажут помощь, отметил врио главы области. По его словам, военные сбили один из атаковавших поселок дронов.

В Курской области регулярно фиксируют атаки БПЛА и обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Накануне, 28 мая, над территорией области уничтожили украинский беспилотник. 26 мая украинские военные атаковали три населенных пункта региона, в двух из них пострадали местные жители.