В Курской области сообщили о пожарах в поселке Теткино из-за атаки дронов
Два украинских БПЛА сбросили взрывные устройства на жилые дома поселка Теткино в Курской области, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в телеграм-канале. Из-за взрывов в населенном пункте начались пожары.
«Возникшие пожары в двух домах, трех дворовых постройках и гараже удалось оперативно потушить силами спасателей и добровольных пожарных дружин», — написал Смирнов.
Собственникам домов окажут помощь, отметил врио главы области. По его словам, военные сбили один из атаковавших поселок дронов.
В Курской области регулярно фиксируют атаки БПЛА и обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Накануне, 28 мая, над территорией области уничтожили украинский беспилотник. 26 мая украинские военные атаковали три населенных пункта региона, в двух из них пострадали местные жители.
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