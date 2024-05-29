 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Губернатор Краснодарского края сообщил о сбитом над Армавиром дроне

Глава Краснодарского края Кондратьев: над Армавиром сбили беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине

Средства ПВО уничтожили над Армавиром беспилотник, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.

В результате атаки БПЛА никто не пострадал, разрушений нет. Специальные службы ведут поиски места падения дрона, добавил глава региона.

Минобороны сообщило о 12 сбитых дронах над четырьмя регионами России
Политика
Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

В Краснодарском крае периодически фиксируют атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинские беспилотники сбивают в небе над регионом. В ночь на 27 мая Минобороны сообщило об уничтожении 12 дронов над несколькими регионами России, из них четыре сбили на Кубани.

25 мая ВСУ нанесли удар по объекту российской системы предупреждения о ракетном нападении в Краснодарском крае. Из-за падения шести дронов на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани 19 мая предприятие временно останавливало работу.

Зеленский раскритиковал Байдена за идею вместо саммита мира уехать в Голливуд

В зоопарке Новосибирска родились сразу 12 котят манула. Видео

С бывшего депутата сняли судимость за незаконную охоту. Подробности

Хакеры парализовали работу CDEK. Что произошло

FT объяснил решение западных компаний не прекращать бизнес в России

Глава СПЧ раскритиковал «Алису» и «Марусю». Подробности

В аэропорту Чикаго загорелся двигатель AirBus 320. Видео

Какие страны лучше всего дают россиянам шенген, и где больше шансов получить отказ. Инфографика

В винодельческих регионах России оценили влияние заморозков на урожай

«Угрожающая картина». Эксперты о падении рынка акций и его перспективах

Безалкогольное вино: альтернатива или нет
Теги
Краснодарский край Военная операция на Украине беспилотники
Материалы по теме
Рогозин сообщил о повреждении объекта ракетного предупреждения на Кубани
Политика
Минобороны сообщило о 12 сбитых дронах над четырьмя регионами России
Политика
Славянский НПЗ приостановил работу после атаки дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 29 мая
EUR ЦБ: 96,24 (-0,07) Инвестиции, 28 мая, 16:32 Курс доллара на 29 мая
USD ЦБ: 88,44 (-0,25) Инвестиции, 28 мая, 16:32
В США сообщили об атаке хуситов на греческое судно в Красном море Политика, 08:43
Зачем Nvidia инвестирует в высокорисковые стартапы и акции Pro, 08:40
Суд отклонил жалобу на изъятие акций производителя оптических систем Бизнес, 08:36
Песков заявил, что прямая линия с Путиным останется на повестке дня Политика, 08:28
Как вернуть сотрудника в офис с удаленки, если он против — советы юриста Pro, 08:22
В Курской области сообщили о пожарах в поселке Теткино из-за атаки дронов Политика, 08:22
Губернатор Краснодарского края сообщил о сбитом над Армавиром дроне Политика, 08:11
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Игорный бизнес заявил о превращении казино из «достоевщины» в отдых Технологии и медиа, 08:01
Главы казино — РБК: «Нас уже не ассоциируют с Содомом и Гоморрой» Технологии и медиа, 08:00
Над Белгородской областью сбили дрон и семь снарядов РСЗО «Град» Политика, 07:44
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:43
КНДР отправила 150 воздушных шаров с мусором и навозом в Южную Корею Политика, 07:38
Курс доллара превысил ₽89 на открытии торгов Инвестиции, 07:36
МИД исключил национализацию западных компаний Бизнес, 07:29