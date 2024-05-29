Губернатор Краснодарского края сообщил о сбитом над Армавиром дроне

Средства ПВО уничтожили над Армавиром беспилотник, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.

В результате атаки БПЛА никто не пострадал, разрушений нет. Специальные службы ведут поиски места падения дрона, добавил глава региона.

В Краснодарском крае периодически фиксируют атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинские беспилотники сбивают в небе над регионом. В ночь на 27 мая Минобороны сообщило об уничтожении 12 дронов над несколькими регионами России, из них четыре сбили на Кубани.

25 мая ВСУ нанесли удар по объекту российской системы предупреждения о ракетном нападении в Краснодарском крае. Из-за падения шести дронов на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани 19 мая предприятие временно останавливало работу.