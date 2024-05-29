Минобороны сообщило о ликвидации двух следовавших к Крыму морских дронов

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Около 11:00 мск морская авиация Черноморского флота уничтожила два украинских безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел в северо-западной части акватории Черного моря. Морские дроны ВМС Украины успешно обнаружили и уничтожили.

Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении катеров-дронов Вооруженных сил Украины в Черном море. 16 мая в западной части акватории Черного моря российские военные обнаружили и уничтожили 11 безэкипажных катеров.

Полуостров подвергается атакам также с помощью ракет и беспилотников. В ночь на 24 мая средства ПВО сбили три ракеты ATACMS над Крымом, морская авиация уничтожила три безэкипажных украинских катера, которые следовали в направлении полуострова.