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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о ликвидации двух следовавших к Крыму морских дронов

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Военная операция на Украине
Фото: Виталий Невар / РИА Новости
Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Около 11:00 мск морская авиация Черноморского флота уничтожила два украинских безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел в северо-западной части акватории Черного моря. Морские дроны ВМС Украины успешно обнаружили и уничтожили.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении катеров-дронов Вооруженных сил Украины в Черном море. 16 мая в западной части акватории Черного моря российские военные обнаружили и уничтожили 11 безэкипажных катеров.

Полуостров подвергается атакам также с помощью ракет и беспилотников. В ночь на 24 мая средства ПВО сбили три ракеты ATACMS над Крымом, морская авиация уничтожила три безэкипажных украинских катера, которые следовали в направлении полуострова.

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