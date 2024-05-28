Боррель назвал условие законности ударов ВСУ по территории России

Удары Украины по России — законны, если не выходят за рамки пропорциональности, считает Боррель. Он пояснил, что решение будет принимать каждая страна самостоятельно. Кремль называет такую позицию «оголтелым запалом западников»

Жозеп Боррель (Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters)

Нанесение украинской армией ударов по российской территории отвечает международному праву, если они наносятся пропорционально, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции после встречи министров обороны ЕС.

Однако, продолжил он, каждая страна-поставщик самостоятельно должна определять, разрешать ли Украине использовать оружие против целей в России.

«Некоторые страны — члены ЕС были против этого, но они изменили мнение и решили снять ограничения в отношении оружия, которое они поставляют Украине. Это воля государств-членов. Никто не может заставить страну — члена ЕС снять это ограничение», — добавил Боррель.

Отвечая на вопрос журналиста, дипломат отметил, что не может назвать точное число стран, которые приняли это решение.

Аналогичную позицию выразил ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, указав, что ограничения на применение оружия сильно затрудняет украинской армии возможность обороняться, особенно на фоне российского продвижения близ Харькова. Если страна НАТО разрешит ВСУ бить по России своим оружием, это не вовлечет НАТО в конфликт с Россией, поскольку будет национальным решением, а не постановлением на уровне всего альянса, подчеркнул он.

Как выяснила Wall Street Journal, украинские власти попросили от США не только снять ограничения, но и помочь с выбором целей в России. «Мы не поощряем и не допускаем атаки с использованием систем вооружения, поставляемых США, на территории России. Это политика, которая не изменилась», — подчеркивал в середине мая советник Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби.

Российские власти эту позицию резко критикуют. «Такой военный оголтелый запал западников начинает доминировать. Нам надо принимать меры, нам надо стоять на своем и продолжать специальную военную операцию», — сказал представитель президента Дмитрий Песков. Слова генсека НАТО он охарактеризовал как «абсолютно безответственные провокационные заявления».

Президент России Владимир Путин объяснял наступление под Харьковом созданием санитарной зоны для защиты российских городов от обстрелов. «Вот посмотрите все репортажи ваших коллег западных, никто ведь не говорит об обстрелах Белгорода и других прилегающих территорий, все говорят только о том, что Россия открыла новый фронт, атакует Харьков. Ни слова. Чем это вызвано? Они же это сделали своими руками, пожинают плоды своего творчества. То же самое может случиться и в случае применения высокоточного оружия большой дальности», — предупредил он.

С начала Россией военной операции обстрелам стали подвергаться Курская, Брянская и Белгородская области, что приводит к гибели мирных жителей. С 24 февраля 2022-го по 22 апреля 2024 года погибли 120 гражданских, говорил губернатор Вячеслав Гладков. По сведениям белгородского издания «Фонарь», которое ведет список погибших, всего за период полномасштабного конфликта Москвы и Киева погибли 188 жителей региона.