Суд отклонил апелляцию на приговор Стрелкову

Экс-министра приговорили к четырем годам колонии из-за постов в телеграм-канале, в которых следствие обнаружило призывы к экстремистской деятельности. Защита в прошлом месяце заявила, что его попросят отправить на спецоперацию

Игорь Стрелков (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) на его приговор по делу о призывах к экстремизму.

Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима в конце января. Экс-министра осудили по делу о призывах к экстремистской деятельности через интернет (ч. 2 ст. 280 УК). Максимальное наказание, которое грозило ему по этой статье, — пять лет лишения свободы.

Претензии у следствия возникли из-за публикаций в телеграм-канале Стрелкова, связанных с Крымом и довольствием военнослужащих. Его задержали в июле 2023 года, дело было засекречено. Стрелков после вынесения приговора произнес фразу «Служу Отечеству». Его адвокат Александр Молохов в апреле сообщил РБК, что защита предложит направить экс-министра обороны ДНР в одну из частей в зоне военной операции.

Стрелков называет себя выходцем из ФСБ. Он говорил, что ушел из спецслужбы в 2013 году в звании полковника. В 2014-м он стал одним из лидеров ополчения в Донбассе, после чего несколько месяцев возглавлял министерство обороны ДНР. Суд в Нидерландах заочно приговорил Стрелкова к пожизненному сроку по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 в Донбассе летом 2014-го. Стрелков отрицал вину, Москва неоднократно отвергала причастность к авиакатастрофе.

После начала военной операции Стрелков выражал готовность поехать в зону боевых действий, однако в итоге его зачислили в армию всего на один день, а потом он больше месяца находился в составе формирования незаконно. После этого Стрелков вернулся в Москву и в основном занимался блогерской деятельностью.