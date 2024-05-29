Суд отклонил апелляцию на приговор Стрелкову
Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) на его приговор по делу о призывах к экстремизму.
Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима в конце января. Экс-министра осудили по делу о призывах к экстремистской деятельности через интернет (ч. 2 ст. 280 УК). Максимальное наказание, которое грозило ему по этой статье, — пять лет лишения свободы.
Претензии у следствия возникли из-за публикаций в телеграм-канале Стрелкова, связанных с Крымом и довольствием военнослужащих. Его задержали в июле 2023 года, дело было засекречено. Стрелков после вынесения приговора произнес фразу «Служу Отечеству». Его адвокат Александр Молохов в апреле сообщил РБК, что защита предложит направить экс-министра обороны ДНР в одну из частей в зоне военной операции.
Стрелков называет себя выходцем из ФСБ. Он говорил, что ушел из спецслужбы в 2013 году в звании полковника. В 2014-м он стал одним из лидеров ополчения в Донбассе, после чего несколько месяцев возглавлял министерство обороны ДНР. Суд в Нидерландах заочно приговорил Стрелкова к пожизненному сроку по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 в Донбассе летом 2014-го. Стрелков отрицал вину, Москва неоднократно отвергала причастность к авиакатастрофе.
После начала военной операции Стрелков выражал готовность поехать в зону боевых действий, однако в итоге его зачислили в армию всего на один день, а потом он больше месяца находился в составе формирования незаконно. После этого Стрелков вернулся в Москву и в основном занимался блогерской деятельностью.
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