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Эксклюзивы РБК ,  
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Эксклюзив

Адвокат Стрелкова заявил о пропаже из дела «ключевого документа»

Адвокат Молохов: из материалов дела Стрелкова пропал ключевой документ
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Игорь Стрелков
Игорь Стрелков (Фото: Максим Шипенков / ЕРА / ТАСС)

Из материалов уголовного дела Игоря Стрелкова пропал один из документов. Об этом РБК сообщил адвокат Стрелкова Александр Молохов. В разговоре с РБК Молохов назвал его «ключевым».

Он рассказал, что пропажа была обнаружена при ознакомлении с материалами в суде апелляционной инстанции. Речь идет о так называемом отношении, подтверждающем согласие одной из фронтовых воинских частей на заключение контракта со Стрелковым.

По словам адвоката, защита намерены была использовать этот документ в судебном заседании 15 мая. «Документ был приложен к апелляционной жалобе и является ее неотъемлемой частью», — сообщил Молохов РБК.

Он добавил, что в связи с исчезновением бумаги судебное заседание 15 мая, возможно, будет отложено на неопределенный срок.

Защита предложит отправить Стрелкова в зону военной операции
Политика
Игорь Стрелков&nbsp;(Гиркин)

Ранее РБК сообщал, что защита Игоря Стрелкова, получившего четыре года колонии по делу об экстремизме (ч. 2 ст. 280 УК РФ), попросит направить его на военную службу в одну из войсковых частей в зоне военной операции.

Александр Молохов заявлял тогда, что адвокаты в конце января обжаловали приговор. Заседание по уголовному делу пройдет в Первом апелляционном суде общей юрисдикции в Москве 15 мая. К апелляционной жалобе был приложен документ, который подтверждает согласие одной из воинских частей на территории ДНР на заключение контракта с Гиркиным и назначение его на должность командира взвода.

По мнению защиты, несмотря на принятие Госдумой недавно закона, запрещающего отправку на фронт осужденных по экстремистским статьям, правовая возможность для заключения военного контракта со Стрелковым существует. Она наступит, если суд апелляционной инстанции отменит приговор либо если президент России решит помиловать осужденного и снять с него судимость, на что имеет право в соответствии с Конституцией.

Экс-министр обороны Игорь Стрелков был задержан в июле 2023 года по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер». В суде он заявлял, что его преследование связано с постами в телеграм-канале, которые касались Крыма и довольствия военнослужащих.

Стрелков отреагировал на приговор суда фразой «Служу Отечеству»
Политика
Игорь Стрелков

В августе прошлого года материалы дела были засекречены, а в январе Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии.

Бывший сотрудник ФСБ Игорь Стрелков в 2014 году принимал участие в боевых действиях в Донбассе. В тот период он возглавлял Минобороны ДНР. По делу о крушении малайзийского Boeing MH17 в Донбассе летом 2014-го, в результате которого погибли 298 человек, суд в Нидерландах приговорил его к пожизненному сроку. Стрелков отрицал свою вину. Власти России также отвергают обвинения в причастности к авиакатастрофе.

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Авторы
Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Полина Мартынова Полина Мартынова
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