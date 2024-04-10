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Эксклюзивы РБК ,  
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Защита предложит отправить Стрелкова в зону военной операции

Адвокат Молохов: защита предложит отправить Стрелкова в зону военной операции
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Хотя осужденным за экстремизм нельзя служить по контракту, защита считает, что правовая возможность у Игоря Стрелкова есть. Адвокат сообщил, что одна из воинских частей в ДНР готова принять его на должность командира взвода
Игорь Стрелков&nbsp;(Гиркин)
Игорь Стрелков (Гиркин) (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Защита бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), который получил четыре года колонии по делу об экстремизме (ч. 2 ст. 280 УК), попросит направить его на военную службу в одну из войсковых частей в зоне военной операции, сообщил РБК его адвокат Александр Молохов.

Адвокаты в конце января обжаловали приговор Стрелкову. Как сообщил Молохов, судебное заседание по уголовному делу пройдет в Первом апелляционном суде общей юрисдикции в Москве 15 мая.

К апелляционной жалобе Молохова приложен документ (есть у РБК), который подтверждает согласие одной из воинских частей на территории ДНР на заключение контракта с Гиркиным и назначение его на должность командира взвода.

«Защита считает, что, несмотря на принятие Госдумой недавно закона, запрещающего отправку на фронт осужденных по экстремистским статьям, правовая возможность для заключения военного контракта со Стрелковым существует», — сообщил РБК Молохов. Она наступит, если суд апелляционной инстанции отменит приговор, либо если президент России решит помиловать осужденного и снять с него судимость, на что имеет право в соответствии с Конституцией.

Суд приговорил Игоря Стрелкова к четырем годам колонии
Политика

Летом 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает призывать на службу по контракту граждан с судимостью во время действия военного положения или мобилизации. Исключение составят те, кто совершил тяжкие или особо тяжкие преступления — например, терроризм, госизмену или шпионаж. В марте 2024-го в России уточнили механизм освобождения от уголовной ответственности участников военной операции. Оно будет возможным, если осужденный получит госнаграду или уволится с военной службы. Мера не коснется тех, кто обвиняется или отбывает наказание более чем по 20 статьям УК, среди которых теракт (205) и публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (280).

Стрелкова задержали в июле 2023-го. Источники РБК сообщали, что задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер». Экс-министр ДНР заявлял, что его преследование связано с постами в телеграм-канале, которые касались Крыма и довольствия военнослужащих. В начале августа 2023-го материалы дела засекретили, а в январе Мосгорсуд приговорил его к четырем годам тюрьмы.

С 1996 по 2013 год Стрелков служил в ФСБ. В 2014 году участвовал в военных действиях в Донбассе, возглавлял Минобороны ДНР с мая по август 2014 года. Суд в Нидерландах заочно приговорил Стрелкова к пожизненному сроку по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 в Донбассе летом 2014-го, в результате которого погибли 298 человек. Стрелков отрицал свою вину. Власти России также отвергают обвинения в причастности к авиакатастрофе.

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Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Игорь Стрелков ДНР воинская часть адвокат
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