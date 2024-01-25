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Политика ,  
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Стрелков отреагировал на приговор суда фразой «Служу Отечеству»

Стрелков отреагировал на приговор в 4 года колонии фразой «Служу Отечеству»
Игорь Стрелков
Игорь Стрелков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркина), которого Московский городской суд приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима, отреагировал на приговор фразой «Служу Отечеству». Об этом сообщил корреспондент «Радио 1» из зала суда.

Стрелкова признали виновным в призывах к экстремистской деятельности через интернет (ч. 2 ст. 280 УК). Гособвинение запрашивало для него четыре года и 11 месяцев колонии. Адвокаты Стрелкова просили его оправдать.

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Жена Стрелкова Мирослава Регинская после приговора назвала своего супруга политзаключенным, передает Baza. Защита сообщила, что подаст апелляцию на решение суда.

Суд приговорил Игоря Стрелкова к четырем годам колонии
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У Мосгорсуда начались задержания, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости». В частности, полиция увела молодого человека, который держал плакат с надписью «Свободу Стрелкову».

Стрелкова задержали в июле 2023 года. Источники РБК сообщали, что задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер». В том же месяце Стрелкова арестовали. Прокурор в ходатайстве об аресте отметил, что обвиняемый обладает навыками конспирации.

Арестованный утверждал, что его преследование связано с постами в телеграм-канале. В начале августа материалы дела Стрелкова засекретили.

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