Суд приговорил Игоря Стрелкова к четырем годам колонии

Мосгорсуд дал Игорю Стрелкову четыре года колонии за призывы к экстремизму

Суд дал Игорю Стрелкову четыре года колонии за призывы к экстремистской деятельности через телеграм-канал. Защита обжалует решение суда. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме

Люди у здания Мосгорсуда во время оглашения приговора Игорю Стрелкову (Гиркину) (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Мосгорсуд в четверг приговорил бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о призывах к экстремистской деятельности через интернет (ч. 2 ст. 280 УК). Об этом сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Его адвокат Александр Молохов заявил РБК, что приговор будет «немедленно обжалован защитой». «Безобразный судебный акт, не имеющий ничего общего с отправлением правосудия», — сказал Молохов. Он расценивает приговор Стрелкову «как месть со стороны людей во власти».

Игорь Стрелков был задержан силовиками в июле прошлого года. Тогда же сообщалось, что дело по экстремистской статье возбудили по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер». На июльском заседании Мещанского районного суда, на котором было вынесено решение об аресте, стало известно, что претензии у следствия возникли из-за двух публикаций в телеграм-канале Стрелкова: по поводу проблематики, связанной с Крымом, и о довольствии военнослужащих.

Также, по словам Мохова, в материалах дела есть опрос жителя Крыма, прочитавшего пост Стрелкова в телеграм-канале и выразившего возмущение.

Прокурор, аргументируя ходатайство об аресте, заявлял, что Стрелков проходил службу в оперативном подразделении спецслужбы и обладает навыками конспирации. Защита просила отправить его под домашний арест из-за стенокардии второй степени.

Рассмотрение дела было засекречено в начале августа прошлого года.

В январе 2024 года гособвинитель попросил назначить Стрелкову наказание в виде четырех лет и 11 месяцев лишения свободы. Уголовный кодекс предполагает максимальное наказание по этой статье в виде 5 лет лишения свободы.

Что известно об Игоре Стрелкове

Как рассказывал сам Стрелков, он является выходцем из ФСБ. В 2013 году, по его словам, он уволился из спецслужбы в звании полковника. Он также рассказывал, что проходил службу в Боснии, Приднестровье и Чечне, а также участвовал в конфликте на востоке Украины.

В 2014 году Стрелков стал одним из лидеров ополчения в Донбассе. С мая по август того же года был министром обороны ДНР. Адвокаты в суде называли своего подзащитного «легендой «русской весны» в Донбассе» и говорили, что у него «тысячи сторонников на фронте».

После начала в 2022 году военной операции на Украине он неоднократно выражал намерение принять участие в боевых действиях. В октябре 2022-го Стрелков сообщил, что прибыл в зону конфликта и присоединился к одному из военных подразделений в ДНР в качестве добровольца. После этого Главное управление разведки Минобороны Украины предложило награду в $100 тыс. за его передачу в украинский плен. На Украине против Стрелкова возбуждены несколько уголовных дел — о террористической деятельности, пытках, убийствах и нарушении государственного суверенитета.

В начале декабря 2022-го он рассказал, что вернулся в Москву, так и не приняв участия в боевых действиях. По словам Стрелкова, выяснилось, что его зачислили в армию всего на один день, а потом он больше месяца находился в составе формирования незаконно.

В последние годы Стрелков был наиболее известен как блогер. До задержания его главной площадкой был телеграм-канал (сейчас у него 544 тыс. подписчиков). В своих публикациях он регулярно критиковал политическое и военное руководство России, в том числе лично Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова. Объектом нападок становился и основатель ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Стрелков высказывался в поддержку российской военной операции, но заявлял, что она ведется недостаточно эффективно.

В ноябре 2022 года суд в Гааге признал Стрелкова виновным в крушении малайзийского Boeing рейса MH17 на Украине в августе 2014 года. Он был заочно приговорен к пожизненному заключению. Сам Стрелков не участвовал в судебных заседаниях и отрицал свою вину.

Уже из следственного изолятора Игорь Стрелков обратился к своим сторонникам с призывом сформировать штаб по его выдвижению на президентских выборах весной 2024 года. Но ему не удалось организовать визит нотариуса в СИЗО для заверения подлинности документов, которые должны были быть направлены в ЦИК.

Из материалов судебного заседания известно, что у Стрелкова есть жена и трое детей: один несовершеннолетний и двое от первого брака. По словам Стрелкова, всех детей он поддерживает финансово, а один из сыновей в настоящий момент поступает после школы в военное училище.