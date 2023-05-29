Буданов пригрозил скорым ответом на обстрелы Киева фразой «пожалеете»

Те, кто пытался «запугать» Украину, скоро пожалеют об этом, заявил глава украинской разведки Буданов, комментируя удары по Киеву. Власти города сообщали об атаках в ночь на 29 мая и утром, один человек был ранен

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Украина скоро ответит на обстрелы Киева, а те, кто пытался ее «запугать», пожалеют об этом, заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов. Видео его обращения опубликовано на странице Главного управления разведки Минобороны Украины в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«Все как находились, так и находятся на своих рабочих местах и продолжают выполнять свою работу. Все те, кто пытался нас запугать, мечтая, что это принесет какой-то эффект, — вы очень скоро об этом пожалеете. Наш ответ не заставит себя ждать. Ждите, скоро все всё увидите», — сказал он.

С начала мая Киев более десяти раз подвергался воздушным атакам. В ночь на 29 мая власти Киева сообщали о взрывах в городе. Незадолго до этого на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Взрывы прогремели также в Одессе и Кременчуге, в Винницкой области сработала система противовоздушной обороны.

Глава полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил о поврежденном объекте инфраструктуры, добавив, что погибших и пострадавших нет.

Утром 29 мая мэр Киева Виталий Кличко заявил о новой атаке на город. По его словам, в Оболонском районе на проезжую часть упали обломки ракеты, произошло возгорание. Падение обломков зафиксировали и в Подольском районе, сообщила военная администрация. Один человек получил ранение, его госпитализировали. Позднее взрывы раздались в Деснянском районе.

Российское Минобороны отчиталось об ударе по украинским аэродромам в ночь на 29 мая. Во время атаки были уничтожены авиатехника, командные пункты и радиолокационные посты, сообщили в ведомстве.

С октября 2022 года российское Минобороны отчитывается о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по объектам военного управления и энергетической системы Украины; в Москве это называли ответом на действия Киева, в том числе взрыв на Крымском мосту. Власти Украины отрицают причастность к произошедшему.