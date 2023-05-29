В Киеве прогремели взрывы

Мэр Кличко: взрыв прогремел в Голосеевском районе на юге Киева

Ночью взрывы прозвучали в Одессе, Киеве, Полтавской, Львовской и Житомирской областях. Мэр столицы Украины сообщил, что на место происшествия направились медики и спасатели

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

В Голосеевском районе на юге Киева прозвучал взрыв, туда направились сотрудники всех экстренных служб, сообщил в телеграм-канале мэр столицы Украины Виталий Кличко.

«Подробности — со временем. Будьте в укрытиях!», — добавил политик.

Телеканал ТСН сообщил, что затем в Киеве прозвучали еще несколько взрывов. Работает ПВО, уточнила Киевская военная администрация, там также попросили киевлян оставаться в укрытиях.

Воздушная тревога включена на всей территории Украины. Взрывы также прозвучали в Житомирской и Львовской областях, пишет ТСН.

Ранее этой же ночью взрывы раздались в Одессе и Кременчуге, в Винницкой области сработала ПВО.

Воздушную тревогу стали включать регулярно на Украине полгода назад, с октября. Минобороны России тогда отчитывалось о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по объектам военного управления и энергетической системы соседнего государства.

Российский президент России Владимир Путин называл эти действия ответом Киеву в том числе на взрыв на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС. Власти Украины свою причастность к произошедшему отвергают.