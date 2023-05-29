В Киевской области сообщили о повреждениях инфраструктуры при обстреле

Фото: andrii_nebytov / Telegram

В результате ночного массированного обстрела Киевской области повреждены объекты инфраструктуры, погибших и пострадавших нет, сообщил в телеграм-канале глава полиции региона Андрей Небытов.

По его словам, сирены воздушной тревоги звучали в области с 0:31 до 5:00.

Ночью взрывы также прогремели в Киеве, Житомирской и Львовской областях, Одессе, Кременчуге, Винницкой области.

Российские вооруженные силы наносят «массированные удары высокоточным оружием» по объектам военного управления и энергетической системы Украины с осени 2022 года. Украинские власти сообщают о погибших и пострадавших.

Президент России Владимир Путин называл удары ответом, в частности, на взрыв на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС. Власти Украины свою причастность к произошедшему отрицают.