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Военная операция на Украине ,  
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Лавров предупредил Запад о реакции России на обучение украинских пилотов

Лавров: у ВС России есть возможность ответиь на обучение украинских пилотов на F-16
Истребитель F-16
Истребитель F-16 (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

У ВС России есть все возможности отреагировать на обучение украинских летчиков управлению истребителями F-16. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

«Что касается нашей реакции — я не сомневаюсь, что наши вооруженные силы имеют возможности на это среагировать», — заверил он.

Намерение Дании и Нидерландов обучать украинских пилотов Лавров объяснил «желанием понравиться гегемону». По его словам, эти страны активно проводят линию США в делах ЕС.

Ранее, 25 мая, глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке украинских пилотов к работе на истребителях F-16.

За несколько дней до этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что обучение украинских пилотов уже началось в Польше и некоторых других странах. Журнал Foreign Policy писал, что первой страной, где начнется обучение, будет Великобритания.

Британия, у которой на вооружении не стоят F-16, в середине мая объявила, что вместе с Нидерландами создаст международную коалицию для обеспечения Киева этими истребителями. К инициативе присоединились США, Дания и Бельгия.

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Теги
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Сергей Лавров Запад Украина пилоты F-16
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года

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