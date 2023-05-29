Лавров предупредил Запад о реакции России на обучение украинских пилотов

Лавров: у ВС России есть возможность ответиь на обучение украинских пилотов на F-16

Истребитель F-16 (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

У ВС России есть все возможности отреагировать на обучение украинских летчиков управлению истребителями F-16. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

«Что касается нашей реакции — я не сомневаюсь, что наши вооруженные силы имеют возможности на это среагировать», — заверил он.

Намерение Дании и Нидерландов обучать украинских пилотов Лавров объяснил «желанием понравиться гегемону». По его словам, эти страны активно проводят линию США в делах ЕС.

Ранее, 25 мая, глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по подготовке украинских пилотов к работе на истребителях F-16.

За несколько дней до этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель говорил, что обучение украинских пилотов уже началось в Польше и некоторых других странах. Журнал Foreign Policy писал, что первой страной, где начнется обучение, будет Великобритания.

Британия, у которой на вооружении не стоят F-16, в середине мая объявила, что вместе с Нидерландами создаст международную коалицию для обеспечения Киева этими истребителями. К инициативе присоединились США, Дания и Бельгия.

В МИД России заявляли, что страны Запада, обещая Киеву поставки F-16, придерживаются «эскалационного сценария». В Кремле считают, что это говорит о росте вовлечения западных стран в конфликт.