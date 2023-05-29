СПбГУ попросил силовиков проверить слова доцента о военной операции

В Минобрнауки ситуацию с высказыванием доцента СПбГУ назвали «безобразной и нетерпимой со всех точек зрения». Ранее в Сети появился скриншот его сообщения, в котором осуждается спецоперация. В вузе пройдет проверка

Вид на один из корпусов СПбГУ (Фото: Сергей Ермохин / ТАСС)

Санкт-Петербургский государственный университет попросил правоохранительные органы провести проверку, после того как в СМИ и соцсетях распространилось высказывание доцента Института истории СПбГУ Михаила Белоусова о спецоперации. Об этом сообщается на сайте вуза.

Ранее в сети распространился скриншот сообщения из чата Telegram от имени Белоусова. В нем автор высказался против спецоперации и призвал использовать «свошную риторику в рамках постиронии».

Местное издание 78.ru пишет, что заявления преподаватель сделал «на фоне траура по погибшему в ходе СВО студенту университета, ушедшему на службу добровольцем».

РБК направил запрос в пресс-службу СПбГУ и обратился за комментарием к Белоусову.

В вузе, комментируя появившуюся информацию, сообщили, что обратились в правоохранительные органы. Если они установят, что сотрудники или студенты, которые упоминаются в опубликованных материалах, «совершали неправомерные действия», то вуз рассмотрит вопрос о применении к ним мер дисциплинарного характера вплоть до увольнения или отчисления, сообщил заместитель ректора по безопасности Дмитрий Грязнов. Он добавил, что с конца прошлой недели в университете проводится внутренняя проверка.

В Минобрнауки ситуацию с высказыванием доцента назвали «безобразной и нетерпимой со всех точек зрения». «Вместо того чтобы почтить память своего товарища, коллеги по университету, проявить нормальные человеческие чувства, мы видим абсолютно вульгарную попытку привлечь к себе внимание антироссийскими политическими заявлениями», — заявил замминистра Константин Могилевский (его слова РБК передала пресс-служба ведомства).

В марте Минобрнауки организовало проверку Российского университета дружбы народов. Причиной стало то, что в корпусе университета вывесили украинские флаги. Это было связано с проведением выставки, на которой было представлено украинское землячество. После инцидента в вузе сменили проректора.