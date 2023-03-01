Минобрнауки проверит РУДН из-за украинских флагов в здании вуза

Студенты с Украины рассказали в РУДН о культуре своей страны, выставку также организовали учащиеся из Грузии, Кипра и др. Минобрнауки сочло недопустимым демонстрацию символов Украины, далеких от «настоящей малороссийской культуры»

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Российский университет дружбы народов (РУДН) проверят из-за ситуации с украинскими флагами в здании вуза, виновные будут наказаны, такое поручение дал министр Валерий Фальков, сообщил ТАСС его заместитель Константин Могилевский.

«Вывешивание флагов государства, во главе которого сегодня стоит неонацистский режим, государства, вооруженные формирования которого под этими флагами убивают <…>, абсолютно недопустимо и не имеет отношения к популяризации настоящей малороссийской культуры», — сказал замминистра.

Он при этом считает, что обучающихся в России украинских студентов следует поддерживать из-за «непростой ситуации».

Речь идет о выставке культур, проведенной иностранными студентами в здании РУДН в понедельник, 27 февраля. О культурах своих стран рассказали грузинские, молдавские, черногорские, сербские, греческие, кипрские и украинские учащиеся, организованные землячествами — объединениями студентов.

На украинские флаги в здании РУДН обратил внимание телеграм-канал Readovka, указав, что студенты из России не представлены своим землячеством. Одна из организаторов выставки сообщила каналу, что такие выставки проходят в университете ежегодно, студенты рассказали о национальной культуре своей страны, сопроводив это государственной атрибутикой.

В студенческом совете РУДН заявили об ужасе и непонимании общественной реакции на выставку студентов с Украины: «Сотни отвратительных комментариев, носящих националистический характер и разжигающих ненужную ненависть друг к другу». Студенты отметили, что, несмотря на войны и конфликты, люди оставались людьми, и в РУДН намерены уважать культуру всех стран мира.

«Нам не нужно создание российского землячества, ведь и при основании РУДН, и сейчас Россия была и будет представлена повсеместно. Мы обучаемся в России, наши родные и друзья из России. Землячество не станет для нас вторым домом, ведь мы и так дома», — добавили в студсовете РУДН.

РБК обратился за комментарием в РУДН.

С поддержкой студентов РУДН выступил бывший проректор вуза Евгений Сжёнов. Он подчеркнул, что в вузе представлены студенты из 160 стран, 500 национальностей, созданы 112 землячеств, а в украинское объединение входят 150 человек. Выставки проходят с 1986 года в главном корпусе. Русские студенты проводят большой фестиваль «Народы России», созданы клубы русского языка, а на всех факультетах и институтах РУДН проводятся праздники, фестивали русских традиций, русского языка и русской культуры, литературы, добавил он.

С критикой произошедшего выступили в Мосгордуме. «Ну да, поддержали украинское землячество. А как же. Жовто-блакитные флаги и тризубы самое то, чего нам не хватало в Москве через год войны против украинских нацистов», — написал в телеграм-канале зампредседателя гордумы и заместитель гендиректора ВГТРК Андрей Медведев (орфография автора сохранена).

Президент Владимир Путин подчеркивал, что российская армия ведет бои не с гражданами Украины. «Нам приходится воевать не с ними [украинцами], а с теми, кто им все поставляет и платит, использует их как пушечное мясо на самом деле», — говорил он.