Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 марта
EUR ЦБ: 81,46 (+0,32) Инвестиции, 17 мар, 17:08 Курс доллара на 18 марта
USD ЦБ: 76,6 (+0,19) Инвестиции, 17 мар, 17:08
В РУДН сменили проректора после скандала с украинскими флагами в вузе Общество, 03:44
Трамп объявил о возвращении на Facebook Технологии и медиа, 03:41
Власти Таиланда заявили о планах оставить 45-дневный безвиз для россиян Общество, 03:10
Байден назвал решение МУС о выдаче ордера на арест Путина обоснованным Политика, 02:59
В Париже сожгли плакат с Макроном на протестах против пенсионной реформы Политика, 02:26
В ООН заявили о «значительном прогрессе» по решению проблем с удобрениями Политика, 02:03
Небензя поставил Западу ультиматум по выполнению зерновой сделки Политика, 01:31
Сформируйте образ делового человека
За 5 дней на интенсиве РБК Pro вы научитесь «управлять впечатлением» о себе и грамотно вести бизнес-коммуникацию
Прокачать навык
Умер актер «Джона Уика» и «Прослушки» Лэнс Реддик Общество, 01:17
В Белоруссии сформируют спецназ «Беркут» Общество, 00:58
Россия выделит 603 млн руб. на машины скорой помощи для Анголы Экономика, 00:51
Украина вышла из соглашения с Россией о ракетных комплексах Политика, 00:19
Уже не опиум: как создатели игры Genshin Impact выручили $4 млрд на любви Pro, 00:00
Косачев предложил ввести санкции против МУС из-за ордера на арест Путина Политика, 17 мар, 23:55
Дело Фишера: как советской милиции удавалось находить опасных маньяков РБК и more.tv, 17 мар, 23:45
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Общество ,  
0 

В РУДН сменили проректора после скандала с украинскими флагами в вузе

В РУДН сменили проректора после скандала с украинскими флагами на выставке в вузе
При бывшем проректоре по работе со студентами Сергее Базавлуке в вузе прошла выставка, на которой студенты вывесили украинские флаги. Из-за этого Минобрнауки организовало проверку в вузе. Теперь в РУДН новый проректор
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В Российском университете дружбы народов (РУДН) назначили нового проректора по работе со студентами — вместо ранее занимавшего эту должность Сергея Базавлука им стал Михаил Кацарский, сообщается на сайте вуза.

Кацарский — выпускник университета, более восьми лет работал в Совете Федерации, отмечено в сообщении.

В начале марта Минобрнауки организовало проверку вуза из-за того, что в корпусе университета были вывешены украинские флаги. Это было связано с проведением выставки, на которой было представлено украинское землячество.

На появление флагов в РУДН обратило внимание издание Readovka, по его данным, именно Базавлук дал согласие на проведение выставки. При этом «русское землячество» в вузе отсутствует, отметило издание.

Замминистра науки и образования Константин Могилевский заявил, что появление в вузе флагов «государства, во главе которого сегодня стоит неонацистский режим, государства, вооруженные формирования которого под этими флагами убивают <…>, абсолютно недопустимо».

В РУДН попытались ответить на критику. Базавлук отметил, что у вуза есть миссия «объединять людей разных национальностей», а те, кто с ней не знакомы, акцентируют внимание в данной ситуации на украинских флагах.

Читайте на РБК Pro
Чем может обернуться попытка навязать подростку выбор профессии
«Что я могу сегодня сделать по-другому?»: глава Zoom — о саморефлексии
Уменьшает мозг и сокращает жизнь: почему одиночество опаснее, чем кажется
«И без зуба проживу»: шесть главных мифов об имплантации

В студенческом совете РУДН также заявили, что университет будет уважать культуру всех стран мира. Негативная общественная реакция на выставку вызвала непонимание студсовета: там рассказали, что видели сотни комментариев «националистического характера» и «разжигающих ненужную ненависть друг к другу». Отсутствие российского землячества в студсовете объяснили тем, что в университете «Россия была и будет представлена повсеместно».

Как пишет Readovka, Базавлук покинул свою должность 15 марта. В письме к студентам он написал, что «переходит в новый статус обучающегося магистратуры юридического университета».

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
РУДН флаг Украины проректор
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter