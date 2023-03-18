В РУДН сменили проректора после скандала с украинскими флагами на выставке в вузе

В РУДН сменили проректора после скандала с украинскими флагами в вузе

При бывшем проректоре по работе со студентами Сергее Базавлуке в вузе прошла выставка, на которой студенты вывесили украинские флаги. Из-за этого Минобрнауки организовало проверку в вузе. Теперь в РУДН новый проректор

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

В Российском университете дружбы народов (РУДН) назначили нового проректора по работе со студентами — вместо ранее занимавшего эту должность Сергея Базавлука им стал Михаил Кацарский, сообщается на сайте вуза.

Кацарский — выпускник университета, более восьми лет работал в Совете Федерации, отмечено в сообщении.

В начале марта Минобрнауки организовало проверку вуза из-за того, что в корпусе университета были вывешены украинские флаги. Это было связано с проведением выставки, на которой было представлено украинское землячество.

На появление флагов в РУДН обратило внимание издание Readovka, по его данным, именно Базавлук дал согласие на проведение выставки. При этом «русское землячество» в вузе отсутствует, отметило издание.

Замминистра науки и образования Константин Могилевский заявил, что появление в вузе флагов «государства, во главе которого сегодня стоит неонацистский режим, государства, вооруженные формирования которого под этими флагами убивают <…>, абсолютно недопустимо».

В РУДН попытались ответить на критику. Базавлук отметил, что у вуза есть миссия «объединять людей разных национальностей», а те, кто с ней не знакомы, акцентируют внимание в данной ситуации на украинских флагах.

В студенческом совете РУДН также заявили, что университет будет уважать культуру всех стран мира. Негативная общественная реакция на выставку вызвала непонимание студсовета: там рассказали, что видели сотни комментариев «националистического характера» и «разжигающих ненужную ненависть друг к другу». Отсутствие российского землячества в студсовете объяснили тем, что в университете «Россия была и будет представлена повсеместно».

Как пишет Readovka, Базавлук покинул свою должность 15 марта. В письме к студентам он написал, что «переходит в новый статус обучающегося магистратуры юридического университета».