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Политика ,  
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Токаев назвал шуткой предложение Лукашенко вступить в Союзное государство

Токаев назвал шуткой предложение Лукашенко Казахстану вступить в Союзное государство
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал слова Лукашенко с предложением присоединиться к Союзному государству России и Белоруссии шуткой. По его словам, Казахастан в этом не нуждается

Токаев назвал шуткой предложение Лукашенко вступить в Союзное государство
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У Казахстана нет необходимости вступать в Союзное государство России и Белоруссии, нужно углублять экономические и торговые связи между странами в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Предложение присоединиться к Союзному государству, прозвучавшее из уст президента Белоруссии Александра Лукашенко, он воспринял как шутку, следует из сообщения пресс-службы президента Казахстана.

«На днях президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко предложил Казахстану вступить в Союзное государство. Я по достоинству оценил его шутку. Я думаю, что необходимости в этом нет, поскольку существуют и другие интеграционные объединения, прежде всего Евразийский экономический союз», — сказал Токаев во время визита в Северо-Казахстанскую область, которая граничит с Россией.

По его словам, эта область занимает стратегическое положение на границе с Россией, которая является «естественным партнером» страны. С Москвой Астана ведет переговоры, чтобы обеспечить беспрепятственную торговлю и обмен товарами, — как на двустороннем уровне, так и в рамках ЕАЭС, уточнил Токаев.

Он также сказал, что на переговорах в Москве обсуждались вопросы экономической интеграции стран. «Торговля должна носить беспрепятственный характер. Мы должны всеми усилиями создавать единый товарный рынок. Казахстанские грузоперевозчики должны иметь доступ к внутренним железнодорожным тарифам на российской территории с тем, чтобы беспрепятственно и с выгодой для себя перевозить товары как на российский рынок, так и на рынки третьих государств», — заявил Токаев. А для обсуждения вопросов идеологии, образования, здравоохранения, спорта, культуры «есть и другие платформы», отметил президент Казахстана.

Также Токаев отметил, что Казахстан не заинтересован в Союзном государстве ради ядерного оружия, так как страна присоединилась к соглашению о его нераспространении.

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ЕАЭС — региональная интеграционная организация, учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. В нее входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Предшественником ЕАЭС является Евразийское экономическое сообщество (ЕвразЭС), существовавшее в 2001–2014 годах.

Целью создания ЕАЭС было обеспечение свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики, говорится на сайте объединения.

24 мая, выступая на заседании Евразийского экономического форума, Токаев обратил внимание на существование «феномена» Союзного государства России и Белоруссии в структуре ЕАЭС, у которых «даже ядерное оружие одно на двоих сейчас», и предложил коллегам обсудить разный уровень интеграции стран.

«Если кто-то переживает — ну, не думаю, что Касым-Жомарт Токаев переживает по этому поводу, но если вдруг — так никто не будет против, чтобы у Казахстана и других стран были такие же тесные отношения, как у нас с Российской Федерацией. А это очень просто: в союз Белоруссия — Россия надо вступать — и все, и будет ядерное оружие на всех», — сказал Лукашенко, комментируя его слова. Белорусский президент подчеркнул, что это только его точка зрения, но допустил, что расширение Союзного государства возможно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Токаева, подтвердил, что сотрудничество Москвы и Минска в рамках Союзного государства — «на порядок более продвинутая интеграция, чем ЕАЭС», и согласился с президентом Казахстана в том, что эту ситуацию надо «принимать во внимание». Пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай говорил ранее, что у Казахстана нет намерения вступать в Союзное государство.

Соглашение о создании Союзного государства Россия и Белоруссия заключили в декабре 1999 года. Оно подразумевает создание единого экономического, внешнеполитического, бюджетного и налогового пространства, а также объединение энергетических, транспортных и таможенных систем обеих стран. В 2021 году Минск и Москва договорились осуществлять 28 союзных программ в финансовой, энергетической, транспортной и других сферах. С 2022 года Минск и Москва должны были заниматься координацией действий по формированию цен на газ для Белоруссии, решение о сроках и принципах его внедрения должно быть принято до 1 декабря 2023 года.

Обе страны также должны будут подписать договоры о формировании единых рынков электроэнергии, нефти и нефтепродуктов. В январе 2023 года Лукашенко критиковал отставание от графика выполнения важных программ объединения — по его словам, около 70% мероприятий по реализации этого плана уже выполнено, но некоторые отстают от графика, из-за чего Белоруссия в полной мере не ощущает «заметных подвижек» в сферах энергетики, промышленности и транспорта.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Касым-Жомарт Токаев Казахстан Александр Лукашенко шутка Союзное государство
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года

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