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Политика ,  
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Лукашенко рассказал, что история ЕАЭС началась на кухне у Путина

Лукашенко: история ЕАЭС началась на кухне у Путина, но тогда с нами была Украина
Лукашенко заявил, что ЕАЭС зародился «на кухне» у президента России, который тогда хотел придать союзу военно-политические характер. По его словам, «удержать» объединение в рамках экономического союза помог Назарбаев
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Григорий Сысоев / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, говоря об истории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил, что он зародился «на кухне» у президента России Владимира Путина. Трансляцию ведет РБК.

«Если уж говорить откровенно <...> наше евразийство, ЕврАзЭС и ЕАЭС начинался на кухне у президента Путина», — заявил Лукашенко.

По его словам, на тот момент замысел был хорош, постольку тогда поддерживал идею украинский президент Леонид Кучма. «Хотя я еще тогда своему коллеге [Путину] говорил, что вряд ли из этого что-то получится в силу той ситуации, которая уже тогда началась складываться у нас на постсоветском пространстве», — отметил белорусский президент.

Лукашенко также подчеркнул, что как бы ни пыталась Россия «в те времена» придать союзу военно-политический характер, бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев «держал нас в рамках экономического союза».

ЕАЭС — региональная интеграционная организация, учрежденная Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. В нее входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Предшественником ЕАЭС является Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), существовавшее в 2001—2014 годах.

Целью создания ЕАЭС было обеспечение свободы движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики, говорится на сайте объединения.

Путин, выступая на Евразийском экономическом форуме в январе, утверждал, что ЕАЭС имеет все возможности, чтобы стать одним из мощных полюсов многополярного мира. По его словам, тесная интеграция внутри объединения «стала достойным ответом на такие обострившиеся в связи с пандемией и применением рядом стран нелегитимных санкций глобальные проблемы, как бедность, изменения климата, дефицит ресурсов, включая важнейшие из них, — продовольствие, воду, энергоносители».

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«Очевидно, что у союза есть все возможности, для того чтобы стать одним из мощных, самостоятельных, самодостаточных полюсов формирующегося многополярного мира, быть центром притяжения для всех разделяющих наши ценности и стремящихся к сотрудничеству с ЕАЭС независимых государств», — подчеркнул президент.

Глава государства также высоко оценил темпы развития объединения с момента его основания в 2014 году. «Абсолютный объем взаимной торговли государств — членов союза за этот период увеличился на 60% и в 2021 году достиг исторического максимума в $73,1 млрд, а объем внешней торговли вырос на 46% — до $846,3 млрд», — говорил Путин.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Александр Лукашенко Владимир Путин Украина ЕАЭС
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года

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