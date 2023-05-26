В белгородской теробороне рассказали о первой попытке прорыва диверсантов

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Перед атакой диверсантов со стороны Украины в Грайворонском городском округе была совершена попытка прорыва в соседнем районе Белгородской области, рассказал РБК командир одного из подразделений территориальной обороны этого региона Александр Курчевский.

По его словам, около 4:30 мск 22 мая в районе села Журавлевка (Белгородский район) группа диверсантов попыталась перейти границу, однако их «оперативно вычислили и отогнали». «А потом [диверсанты] на Грайворон пошли», — добавил Курчевский.

По данным МВД, атака на Грайворонский городской округ началась в 6:00. Примерно с этого времени до 11:00 велся массивный обстрел населенных пунктов. Затем танки обстреляли пограничный пункт пропуска «Грайворон», после продолжился обстрел сел. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что по Журавлевке велся артиллерийский огонь. Жителей Грайворона и окрестных сел эвакуировали. Во ходе нападения погиб мужчина; кроме того, умерла женщина во время эвакуации, более десяти человек получили ранения.

«В 9:30 я уже был в Грайвороне, в районе выезда в сторону Козинки [соседнее село, прямо у границы], когда начался массированный обстрел. И конкретные долеты и результаты этих долетов были видны», — вспоминает Курчевский.

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Он уверен, что если бы у членов теробороны была законная возможность использовать оружие, в Грайвороне «не получилось бы того кошмара, который произошел». По словам Курчевского, при наличии оружия участники теробороны могли бы помогать военным.

«Уезжая [из Грайворона], я увидел печальную картину: люди ходят по Грайворону как ни в чем не бывало. Что это значит? Что координация между военными и гражданскими отсутствует. Если бы военные вовремя сообщили, что ситуация очень непростая, что значительная группировка подошла к границе, группировка техники и личного состава, и оперативно были бы приняты меры, все было бы по-другому», — подчеркивает он.

По словам Курчевского, вопрос о предоставлении добровольцам оружия «завис в воздухе» последние полгода. Он подчеркивает, что большинство подконтрольных ему бойцов служили в армии, имеют опыт владения оружием. На каждого собран «огромный пакет документов» и подан в районные и областную администрации. Их можно было бы проверить по линии МВД, привлечь психологов и наркологов, чтобы разрешить использовать оружие, полагает он.

При этом Курчевский считает, что разрешение на использование оружия в теробороне только часть общей проблемы. Статус бойцов необходимо узаконить, дать им социальные гарантии, чтобы в случае ранения или гибели кого-либо семьи не остались без поддержки и средств к существованию, уверен он.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков накануне также высказывался о необходимости разрешить бойцам теробороны использовать оружие. По его словам, в регионе сейчас ищут «законные способы» это сделать.

Губернатор еще одного приграничного региона — Курской области — Роман Старовойт поддерживает идею. Он пояснил РБК, что «необходимо принятие общего политического и законодательного решения» по этому вопросу. При этом Старовойт отметил, что в регионе не предлагают выдавать оружие членам теробороны на постоянной основе и категорически против вооружения всего населения региона.

«Закрепленное за дружинником оружие должно находиться только [в специальных местах] и выдаваться лишь для обслуживания, проведения учебных стрельб, а также в случае необходимости использования при проведении контртеррористической операции или при введении военного положения», — подчеркивал он.