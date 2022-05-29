Эрдоган анонсировал телефонные разговоры с Путиным и Зеленским 30 мая
Рейджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 30 мая, проведет телефонные переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Об этом Эрдоган сообщил журналистам по возвращении из Азербайджана, передает TRT Harber.
По его словам, в Турции рассчитывают, что конфликт России и Украины закончится как можно скорее, поскольку ситуация становится хуже «с каждым днем».
«В понедельник у меня будут телефонные разговоры как с Россией, так и с Украиной. Мы будем и впредь призывать стороны использовать каналы диалога и дипломатии», — сказал Эрдогнан.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что 30 мая запланирован разговор Эрдогана и Путина, передает ТАСС.
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