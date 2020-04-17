Минкомсвязь попросила включить СМИ в число пострадавших от COVID отраслей

Максут Шадаев (Фото: digital.gov.ru)

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев попросил премьер-министра Михаила Мишустина включить СМИ в список отраслей, наиболее пострадавших от ситуации с коронавирусом. Письмо министра опубликовал в своем аккаунте в Twitter глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

В письме Шадаев отметил, что доходы медиа основываются на продаже рекламы, в значительной степени тех отраслей, которые внесли в перечень наиболее пострадавших.

«В связи с этим организации СМИ, несмотря на активную деятельность, более чем когда-либо востребованную обществом, теряют доходы», — написал министр.

Он заявил, что в связи с этим в ближайшие недели многие редакции будут вынуждены сократить деятельность, а некоторые ее прекратить, так как они не могут рассчитывать на поддержку государства.