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Пандемия коронавируса ,  
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Минкомсвязь попросила включить СМИ в число пострадавших от COVID отраслей

Максут Шадаев (Фото: digital.gov.ru)

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев попросил премьер-министра Михаила Мишустина включить СМИ в список отраслей, наиболее пострадавших от ситуации с коронавирусом. Письмо министра опубликовал в своем аккаунте в Twitter глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

В письме Шадаев отметил, что доходы медиа основываются на продаже рекламы, в значительной степени тех отраслей, которые внесли в перечень наиболее пострадавших.

«В связи с этим организации СМИ, несмотря на активную деятельность, более чем когда-либо востребованную обществом, теряют доходы», — написал министр.

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Он заявил, что в связи с этим в ближайшие недели многие редакции будут вынуждены сократить деятельность, а некоторые ее прекратить, так как они не могут рассчитывать на поддержку государства.

Шадаев отметил, что предотвратить массовые банкротства, особенно среди региональных медиа, помогли бы льготные ставки страховых взносов, отсрочка уплаты налогов и других платежей, мораторий на проверки, кредитные каникулы и другие меры. Минкомсвязи подготовило проект постановления правительства о включении СМИ в перечень. Министр попросил Мишустина его поддержать.

Накануне думский комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи обсуждал меры поддержки СМИ и ИТ-отрасли. На заседании Хинштейн рассказал, что депутаты обратились в профсоюзы и отраслевые организации, чтобы узнать, какие меры поддержки необходимы медиа.

В начале апреля правительство утвердило список наиболее пострадавших от ситуации с коронавирусом отраслей. В него вошли сферы культуры, досуга и организации развлечений, спорта, туризма, общественного питания и ряд других. Затем кабмин расширил перечень, добавив в него кинотеатры и стоматологические клиники.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Минкомсвязь, СМИ, коронавирус
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