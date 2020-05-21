Красноярский губернатор попросил включить СМИ в пострадавшие отрасли

Александр Усс (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Губернатор Красноярского края Александр Усс обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой включить СМИ в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики. Соответствующее письмо главы региона разместили на сайте краевого правительства.

«В связи с ухудшением экономической ситуации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции произошло существенное сокращение доходов средств массовой информации», — говорится в письме.

Усс отметил, что в то же время объем работы журналистов, связанной с информированием населения о принимаемых правительством мерах, увеличился.

Также в документе приводятся данные, что в СМИ значительно снизились объемы рекламы — на более чем 70%, что грозит прекращением деятельности редакций и ухудшением информационного обеспечения страны.