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Пандемия коронавируса ,  
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Красноярский губернатор попросил включить СМИ в пострадавшие отрасли

Александр Усс
Александр Усс (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Губернатор Красноярского края Александр Усс обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой включить СМИ в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики. Соответствующее письмо главы региона разместили на сайте краевого правительства.

«В связи с ухудшением экономической ситуации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции произошло существенное сокращение доходов средств массовой информации», — говорится в письме.

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Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Усс отметил, что в то же время объем работы журналистов, связанной с информированием населения о принимаемых правительством мерах, увеличился.

Также в документе приводятся данные, что в СМИ значительно снизились объемы рекламы — на более чем 70%, что грозит прекращением деятельности редакций и ухудшением информационного обеспечения страны.

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В пресс-службе краевого правительства добавили, что в Красноярском крае СМИ, которые относятся к малому и среднему бизнесу, могут рассчитывать на региональные меры поддержки по снижению налогов.

Глава Минкомсвязи Максут Шадаев в апреле также попросил Мишустина включить СМИ в список наиболее пострадавших отраслей. Он пояснил, что значительная часть доходов медиа основывается на продаже рекламы тех отраслей, которые в данный список внесены.

Организации, указанные в перечне наиболее пострадавших от коронавируса отраслей, получают первоочередную адресную поддержку от государства. В данный момент в список входят гостиницы, турагентства, авиакомпании, музеи, кинотеатры, зоопарки, стоматологии и ряд других отраслей.

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Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Красноярский край, губернатор, СМИ, коронавирус
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