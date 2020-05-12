Депутаты предложили поддержать СМИ из-за пандемии

В условиях кризиса СМИ теряют доходы от рекламы. Чтобы помочь им, депутаты поддержали идею включить их в список наиболее пострадавших отраслей. В числе возможных мер поддержки — снятие ограничений на рекламу алкоголя и табака

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Комитет Госдумы по информационной политике предложил оказать поддержку средствам массовой информации, пострадавшим из-за эпидемии коронавируса. Телерадиовещательные организации, печатные издания, рекламные компании и книжную индустрию комитет предлагает включить в список наиболее пострадавших отраслей, сообщает пресс-служба Госдумы.

Поддержка СМИ обсуждалась на заседании комитета, в котором приняли участие представители Минкомсвязи, Союза журналистов России и Торгово-промышленной палаты. По словам главы комитета Александра Хинштейна, их предложено «включить в список наиболее пострадавших отраслей как социально значимых организаций, требующих господдержки, в том числе в виде освобождения от уплаты налогов и сборов в 2020 году». Это будет сделано по аналогии с предприятиями малого и среднего бизнеса.

Хинштейн предложил всем участникам заседания добиваться такого решения от правительства в связи с важностью отрасли. «Согласитесь, речь идет о важнейшей отрасли, поскольку информирование населения в условиях любых социальных сложностей — это вопрос государственной важности», — пояснил он.

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин на заседании также предложил несколько мер, которые, по его мнению, могут оказать поддержку медиарынку. В их числе — либерализация рынка рекламы, передает ТАСС. По слова Волина, на фоне кризиса объем рынка рекламы в СМИ упал на 25–30%. Ежемесячные потери для телевидения он оценил в 50 млрд руб., радио — в 8 млрд, газет — 11 млрд. Книжная отрасль, по его оценкам, в ближайшие месяцы может терять по 1,5 млрд руб. ежемесячно.