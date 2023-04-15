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Премьер Украины обсудил с властями США аналог «плана Маршалла» для Киева

Премьер Украины Денис Шмыгаль обсудил с властями США аналог «плана Маршалла» для Киева
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль (Фото: Leah Millis / Reuters)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который сейчас находится в Вашингтоне, сообщил в своем Telegram, что обсудил с представителями властей США создание аналога «плана Маршалла» для восстановления экономики страны.

Шмыгаль сообщил, что встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином, главой Минфина Джанет Йеллен и министром транспорта Питом Буттиджичем. Они говорили о военной и финансовой поддержке Киева, новых санкциях против России, о которых Вашингтон объявил 12 апреля.

О необходимости создания аналога «плана Маршалла» Шмыгаль сообщил накануне, выступая на Форуме партнерства США и Украины, сказав, что это должно трансформировать и восстановить экономику страны по окончании военных действий. «Мы будем отстраивать лучшее. По принципу build back better. Частные иностранные инвестиции, особенно из Соединенных Штатов, заложат основу для такой трансформации», говорил он (цитата по «Диалог.UA»). По словам премьера, Украине дорого обходится сдерживание «имперских амбиций» России.

«План Маршалла» — это программа послевоенной помощи европейским странам, разработанная в США. Ее основной целью было восстановление экономики Европы, разрушенной после Второй мировой войны, в период с 1948 по 1952 год. План назван в честь госсекретаря США Джорджа Маршалла, который предложил эту программу в 1947 году.

Необходимость разработки такого плана отмечали и власти стран ЕС, например канцлер Германии Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Согласно оценке Всемирного банка от конца марта, на восстановление пострадавшей от военных действий Украины понадобится $411 млрд (€383 млрд).
 

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Украина Денис Шмыгаль план Маршалла США
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