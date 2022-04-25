Минобороны сообщило о срыве гуманитарной операции на «Азовстали»

Завод «Азовсталь» (Фото: Victor / XinHua / Global Look Press )

Украина сорвала гуманитарную операцию на «Азовстали», открытым Россией коридором никто не воспользовался. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев, передает ТАСС.

«Несмотря на проявленную Российской Федерацией исключительно гуманную инициативу по эвакуации мирных граждан с территории металлургического комбината «Азовсталь», киевские власти сегодня снова цинично сорвали проведение этой гуманитарной операции», — заявил он.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

В Минобороны отметили, что с одной стороны официальные лица Киева постоянно публично заявляют о находящихся в подземных сооружениях «Азовстали» рабочем персонале комбината, женщинах и детях, а с другой — отвергают все гуманитарные инициативы России. В Москве такое поведения Киева назвали нелогичным и непоследовательным.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук ранее попросила ООН стать гарантом эвакуации мирных жителей с «Азовстали» в Мариуполе. Предложение было озвучено на фоне визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Москву.

В Киеве сообщали, что на заводе помимо военных укрылись мирные жители, в том числе женщины и дети. В Минобороны России называли эти сообщения информационным вбросом. 25 апреля ведомство заявило, что прекратит боевые действия в районе «Азовстали» и с 14:00 мск откроет гуманитарный коридор для мирных граждан.