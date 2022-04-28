Эрдоган заявил Путину о планах «продлить эффект» переговоров в Стамбуле
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, в ходе которого заявил о намерении «продлить эффект», достигнутый в ходе переговоров в Стамбуле, говорится в сообщении пресс-службы администрации турецкого президента.
Эрдоган в очередной раз сообщил, что Анкара готова проявить инициативу по прекращению военных действий на Украине и взять на себя роль посредника. «Президент Эрдоган выразил желание как можно скорее установить прочный мир в регионе, продолжая эффект, достигнутый в ходе стамбульских переговоров», — говорится в релизе.
В пресс-службе Кремля отметили, что Путин и Эрдоган обсудили гуманитарные аспекты ситуации на Украине и в Донбассе с учетом итогов переговоров российского лидера с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Главы государств также обсудили прошедший обмен российского летчика Константина Ярошенко на американца Тревора Рида, который состоялся в Турции. Путин поблагодарил Эрдогана «за содействие в реализации осуществленного в аэропорту Анкары обмена».
Ранее Путин заявил, что российская и украинская делегации 29 марта в ходе переговоров в Стамбуле «достигли прорыва». «Нам удалось добиться достаточно серьезного прорыва. Требования безопасности наши украинские коллеги не стали связывать с таким понятием, как международно признанные границы Украины», — уточнил он.
Переговоры по урегулированию ситуации на Украине начались 27 февраля, стороны провели несколько раундов очно и несколько — в онлайн-режиме. Наибольшего прогресса делегации достигли в ходе встречи с участием глав МИД России, Украины и Турции в Стамбуле 29 марта.
По итогам встречи глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия сделала «два огромных шага к миру» и решилась на них после письменных предложений Киева, которые касались в том числе нейтрального статуса Украины. Также на встрече в Турции украинская сторона не связывала с понятием «международно признанные границы Украины» статус Крыма, Севастополя, ДНР и ЛНР.
Тем не менее Путин 26 апреля сообщил, что позиция украинских властей по условиям урегулирования кардинально изменилась после переговоров в Стамбуле. «Они [украинская делегация] отошли от прежних намерений вынести за скобки вопросов гарантий безопасности [статус] Крыма, Севастополя и республик Донбасса. Они просто от этого отказались», — подчеркнул российский лидер.
Теперь Украина хочет обсудить Крым и Донбасс на саммите лидеров двух стран. Москва настаивает на решении этого вопроса на стадии составления проекта соглашения об урегулировании.
О желании лично встретиться с Путиным несколько раз заявлял президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что «с самого начала» настаивал на встрече, поскольку считает, что передача информации через посредников «не даст желаемого результата».
Путин, в свою очередь, подчеркнул, что возможность прямого контакта президентов России и Украины зависит от результатов переговоров российской и украинской делегаций.