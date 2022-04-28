Болгария рекомендовала гражданам покинуть Молдавию
МИД Болгарии призвал граждан страны воздержаться от любых поездок в Молдавию в связи с «усложняющейся обстановкой».
«Приглашаем болгарских граждан, которые находятся на территории Республики Молдова, принять меры по выезду из страны», — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
За последние несколько дней в Приднестровье произошло несколько взрывов. Так, 25 апреля из гранатомета в Тирасполе обстреляли здание Министерства госбезопасности. Тогда в МВД непризнанной республики предположили, что стрельба велась из РПГ.
На следующий день в поселке Маяк взорвали две антенны радиотелецентра, которые ретранслировали российское радио. Затем приднестровские власти сообщили о нападении на воинскую часть в селе Парканы.
В Тирасполе сочли это терактами и объявили красный уровень террористической угрозы.
Президент Молдавии Майя Санду обвинила во взрывах «силы внутри Приднестровья», но подчеркнула, что Кишинев привержен мирному разрешению конфликта и что блокада непризнанной республики не планируется.
Лидер Приднестровья Вадим Красносельский в свою очередь отметил, что «следы данных нападений ведут в Украину», и призвал Молдавию вместе «сохранить мир». Позднее в МИД Приднестровья заявили, что исполнители «серии террористических атак» попали в объектив камер видеонаблюдения и теперь есть доказательства того, что они прибыли с украинской территории.
Глава офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Кишиневу следует попросить Киев и Бухарест о помощи в урегулировании конфликта в Приднестровье. «Сил для этого у ВСУ достаточно», — заверил он.
Тем не менее в пресс-службе Бюро по реинтеграции правительства Молдавии заявили, что решение конфликта в Приднестровье будет достигнуто лишь путем переговорного процесса с заключением мирного соглашения.