Болгария рекомендовала гражданам покинуть Молдавию

В МИД Болгарии также рекомендовали гражданам воздержаться от поездок в Молдавию на фоне «усложняющейся обстановки»

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МИД Болгарии призвал граждан страны воздержаться от любых поездок в Молдавию в связи с «усложняющейся обстановкой».

«Приглашаем болгарских граждан, которые находятся на территории Республики Молдова, принять меры по выезду из страны», — говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

За последние несколько дней в Приднестровье произошло несколько взрывов. Так, 25 апреля из гранатомета в Тирасполе обстреляли здание Министерства госбезопасности. Тогда в МВД непризнанной республики предположили, что стрельба велась из РПГ.

На следующий день в поселке Маяк взорвали две антенны радиотелецентра, которые ретранслировали российское радио. Затем приднестровские власти сообщили о нападении на воинскую часть в селе Парканы.

В Тирасполе сочли это терактами и объявили красный уровень террористической угрозы.

Президент Молдавии Майя Санду обвинила во взрывах «силы внутри Приднестровья», но подчеркнула, что Кишинев привержен мирному разрешению конфликта и что блокада непризнанной республики не планируется.

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Лидер Приднестровья Вадим Красносельский в свою очередь отметил, что «следы данных нападений ведут в Украину», и призвал Молдавию вместе «сохранить мир». Позднее в МИД Приднестровья заявили, что исполнители «серии террористических атак» попали в объектив камер видеонаблюдения и теперь есть доказательства того, что они прибыли с украинской территории.

Глава офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Кишиневу следует попросить Киев и Бухарест о помощи в урегулировании конфликта в Приднестровье. «Сил для этого у ВСУ достаточно», — заверил он.

Тем не менее в пресс-службе Бюро по реинтеграции правительства Молдавии заявили, что решение конфликта в Приднестровье будет достигнуто лишь путем переговорного процесса с заключением мирного соглашения.