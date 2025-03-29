МВФ одобрил Украине транш на $400 млн

Средства пойдут на бюджетную поддержку Украины. В рамках утвержденной два года назад программы Киев получил уже около $10 млрд — в общей сложности она рассчитана на 15,5 млрд и 48 месяцев

Фото: Yuri Gripas / Reuters

Украина в ближайшее время получит новый транш от Международного валютного фонда (МВФ) на $400 млн, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в телеграм-канале.

«Вместе с этим траншем поддержка государственного бюджета Украины со стороны МВФ во время войны в рамках этой программы составит более $10 млрд», — отметил глава украинского правительства.

МВФ в сообщении на своем сайте подтвердил, что выделит Киеву указанную сумму. Фонд отметил, что несмотря на сложные условия, властям Украины удалось выполнить все количественные критерии и достичь большинства структурных показателей, чтобы получить новую выплату.

Средства выделяются в рамках Программы расширенного финансирования (EFF) на сумму $15,5 млрд. Программа была утверждена в марте 2023-го и рассчитана на 48 месяцев.

«EFF направлена на поддержку экономического восстановления Украины, улучшение управления и укрепление институтов для содействия долгосрочному росту в контексте реконструкции и пути Украины к вступлению в ЕС», — отметили в МВФ.

Согласно данным Минфина, который в январе приводил украинский Forbes, МВФ — один из крупнейших кредиторов Украины, его доля в госдолге страны — 11%. Задолженность перед ним за прошлый год выросла на 15%, до $18,9 млрд.

Совокупный госдолг Украины составляет примерно $167 млрд, или 92% ВВП страны (он оценивается в $189 млрд в 2024-м). Самую большую долю в долге составляет задолженность перед ЕС — 27% ($44 млрд), на втором месте — Всемирный банк — 14% ($22,6 млрд).

В 2023-м глава МВФ Кристалина Георгиева отмечала, что без финансовой помощи со стороны западных государств Украина продержится «пару месяцев», после чего будет вынуждена «вернуться к дестабилизирующей политике».