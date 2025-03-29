США потребовали от компаний Франции отказаться от программ инклюзивности

Трамп после вступления в должность закрыл программы разнообразия в правительстве. США заявили, что указ касается «всех поставщиков и подрядчиков», в том числе за рубежом, и пригрозили французским фирмам разрывом сотрудничества

Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Американское посольство в Париже обратилось к нескольким французским компаниям «с настоятельным призывом» отказаться от применения антидискриминационной политики, пригрозив, что в противном случае их сотрудничество с правительством США будет разорвано, сообщают Le Figaro и Les Echos.

Президент США Дональд Трамп вскоре после вступления в должность подписал серию указов, в том числе о закрытии всех программ, которые касаются политики разнообразия, равенства и инклюзивности (Diversity, Equality and Inclusion, DEI) в федеральных ведомствах. В письме, которое получили французские фирмы, говорится, что их действие распространяется «на всех поставщиков и подрядчиков правительства Соединенных Штатов, независимо от их гражданства и страны, в которой они работают».

От компаний потребовали в течение пяти дней подтвердить, что они «соблюдают все применимые федеральные антидискриминационные законы и не реализуют какую-либо политику в этом направлении». В случае отказа фирмам нужно представить «подробные причины», которые рассмотрят юридические ведомства США.

Какие именно компании получили письма посольства, неизвестно. Со слов источников Le Figaro, в начале марта от нескольких представителей телекоммуникационного сектора потребовали свернуть программы по инклюзивности под угрозой расторжения контрактов или даже обращения в суд.

Французское правительство знает о рассылке, пишет Le Figaro. «Эта практика отражает ценности нового американского правительства. Они не наши», — цитирует газета источник, близкий к министру экономики и финансов Эрику Ломбару.

Le Parisien называет требование США новым этапом начатой Трампом торговой войны. Республиканец ввел пошлины на сталь и алюминий, который затронул экспорт стран Евросоюза на €28 млрд, и объявил о 25-процентных тарифах на импорт всех автомобилей, которые производятся не в США. ЕС принял ответные меры, а Трамп пригрозил еще большими тарифами за попытку «нанести экономический ущерб США».