Чиновников в США обязали доносить на применяющих политику равенства

Американских чиновников обязали уведомлять о коллегах, использующих политику равенства и инклюзивности, иначе их ждут «негативные последствия», передает NBC. Накануне Трамп назвал эту программу дискриминационной и отменил

Фото: Drew Angerer / Getty Images

Американских чиновников обязали сообщать Управлению кадровой службы США (OPM) о коллегах, применяющих политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), передает NBC со ссылкой на разосланные им письма.

«Нам известно о попытках некоторых представителей правительства скрыть эти программы, используя закодированную или неточную формулировку», — приводит телеканал выдержку из документа.

DEI (Diversity, equity, and inclusion) — общее название комплекса мер, направленных на уравнивание в правах разных социальных групп. Включает в себя три принципа: разнообразие (признание отличий по полу, расе, национальности, религии, культуре, возрасту, мировоззрению, сексуальной ориентации);

равенство (справедливость и правосудие по отношению ко всем социальным группам);

инклюзивность (создание культуры и общества, в котором все группы имеют право на голос и будут услышаны). США проводили аналогичную DEI политику с конца XX века. DEI получила популярность несколько лет назад, но зачастую подвергалась критике из-за спорной эффективности и ограничения свободы слова.

Госслужащим поручили уведомлять OPM, если они «узнают об изменениях в описании какого-либо контракта или должности с 5 ноября 2024 года для сокрытия связи с DEI или аналогичными идеологиями». «Непредоставление этой информации в течение десяти дней может повлечь за собой негативные последствия», — говорится в письмах.

OPM отправило служебную записку руководителям госведомств во вторник и предоставило NBC шаблон документа. Как отмечает телеканал, остается неясным, были ли внесены изменения в формулировки о многообразии, равноправии и инклюзивности перед отправкой документа сотрудникам.

Администрация нового президента США Дональда Трампа также призвала руководителей ведомств отправить госслужащих, связанных с DEI, в оплачиваемый отпуск к концу среды.

Трамп одержал победу на выборах президента США, которые пошли 5 ноября. В первый день нахождения на посту, 20 января, он подписал указ о прекращении DEI в американском правительстве. «Эти программы разделяли американцев по расовому признаку, тратили впустую деньги налогоплательщиков и приводили к позорной дискриминации», — говорится служебной записке OPM.