Трамп предостерег ЕС и Канаду от совместных действий против США

Трамп пригрозил ЕС и Канаде новыми тарифами, если они объединятся против США

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Президент США Дональд Трамп заявил, что против ЕС и Канады будут введены еще большие тарифы, если они будут сотрудничать с целью навредить Соединенным Штатам. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Если ЕС будет сотрудничать с Канадой с целью нанести экономический ущерб США, против них обоих будут введены еще большие тарифы для того, чтобы защитить лучшего друга, который когда-либо у них был», — написал Трамп.

Трамп 26 марта объявил о 25-процентных тарифах на импорт всех автомобилей, которые производятся не в США. Они вступят в силу 2 апреля. По оценке администрации Трампа, новые тарифы будут приносить США $100 млрд дохода в год.

Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс уточнил, что 25-процентными пошлинами будут облагаться не только импортируемые легковые автомобили и легкие грузовики, но и ключевые автомобильные детали, такие как двигатели, трансмиссии и электрические компоненты.



Премьер-министр Канады Марк Карни назвал решение Трампа «прямой атакой» и пообещал рассмотреть варианты ответа, включая возможные ответные пошлины.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «ЕС продолжить искать решение путем переговоров, одновременно защищая свои экономические интересы».



В марте Трамп ввел 25-процентные пошлины на импорт из Мексики и Канады, но отложил их действие до 2 апреля.