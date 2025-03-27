Трамп объявил о 25-процентных тарифах на импорт автомобилей
Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на импорт автомобилей, сообщает Bloomberg.
Речь идет обо всех машинах, которые не выпускаются в США, уточнил он.
Тарифы вступят в силу 2 апреля. В администрации Трампа ожидают, что они будут приносить США $100 млрд дохода в год.
На фоне решения Трампа акции General Motors Co. и Ford Motor Co. упали более чем на 5%.
Президент сообщил, что переговорил с представителями «большой тройки» автопроизводителей — Ford, General Motors и Stellantis — о новых пошлинах.
«Если у вас здесь нет заводов, вам придется их построить, потому что в противном случае им придется платить пошлины, все очень просто», — сказал он.
Большинство компаний «большой тройки» уже имеют заводы в Соединенных Штатах и также намерены перенести свои подразделения по производству деталей обратно в США.
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