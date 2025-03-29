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Война санкций ,  
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Панама аннулировала регистрацию 107 кораблей из-за санкций

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Война санкций
Запад неоднократно вводил ограничения против судов, которые относил к «теневому флоту» России для перевозки нефти в обход потолка цен на нее. В санкционных списках были десятки кораблей под флагом Панамы
Панамский канал
Панамский канал (Фото: Enea Lebrun / Reuters)

Панама отозвала регистрацию у 107 судов, которые плавали под флагом страны и были внесены в санкционные списки, сообщает Reuters со ссылкой на морское ведомство Панамы.

В отношении еще 18 судов идет процесс аннулирования регистрации, добавили там.

О каких судах и каких санкционных списках идет речь, не уточняется.

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Фото:XinHua / Global Look Press

Несколько дней назад глава морского ведомства Рамон Франко сообщил, что Панама намерена аннулировать регистрацию 128 судов, попавших в санкционные списки США. По его словам, по меньшей мере 70 танкеров уже исключили из соответствующего реестра. Эти меры приведут к потере до $2 млн, уточнил он.

В январе США (еще при экс-президенте Джо Байдене) ввели санкции против 183 судов, которые были отнесены к «теневому флоту» России для перевозки нефти или принадлежали российским компаниям. В списке были и около 70 кораблей, ходивших под флагом Панамы. На Западе и ранее вводили санкции против танкеров, которые подозревали в транспортировке российской нефти с нарушениями ограничений G7 — в частности, ценового потолка в размере $60 за баррель.

В ответ на лимит цены президент Владимир Путин подписал указ, который предполагает запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Документ действует до 30 июня.

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