Панама аннулирует регистрацию более 100 судов из-за санкций США

Панама аннулирует регистрацию 128 судов, попавших в санкционные списки, ущерб от этих мер составит до $2 млн. На Западе считают, что Россия использует «теневой флот» для обхода ограничений. Москва называет их незаконными

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Панама намерена аннулировать регистрацию 128 судов, попавших в санкционные списки США, заявил Bloomberg глава панамского Управления торгового флота Рамон Франко.

По его словам, по меньшей мере 70 танкеров уже исключили из соответствующего реестра, который контролирует ведомство. Эти меры приведут к потере до $2 млн, добавил он.

«Нам 100 лет, и мы продолжаем развиваться, — сказал Франко. — Мы определенно не собираемся отставать перед лицом текущих проблем отрасли, и, конечно, санкции — одна из них».

Торговые суда ходят под флагами разных стран, которые не обязательно имеют связь с судовладельцами. По словам Франко, реестр Панамы является одним из крупнейших в мире, он содержит более 8 тыс. судов. Решение об исключении оттуда 128 танкеров также связано с законодательным упрощением этой процедуры с октября 2024 года. Теперь она занимает от одной недели до месяца, в то время как раньше требовалось пять-шесть месяцев, уточнил глава Управления торгового флота Панамы.

После начала военной операции на Украине страны G7, ЕC, Швейцария и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель, а также на нефтепродукты — на уровне $100 за баррель на дизель, который продается с наценкой по отношению к сырой нефти, и $45 за баррель на мазут, который продается с дисконтом. Компаниям запрещено оказывать услуги по транспортировке продукции, цена продажи которой выше установленного лимита. Для обхода ограничений Москва задействует «теневой флот», считают на Западе. В июне 2024 года Bloomberg писал о создании второго такого флота для экспорта СПГ, о чем свидетельствуют переход ряда судов в собственность малоизвестных компаний в ОАЭ и отсутствие информации о страховщиках. Также в санкционные списки вносят конкретные суда, которые в США, ЕС и Британии считают связанными с поставками российской нефти и нефтепродуктов.

Москва считает любые ограничения Запада незаконными и настаивает на их отмене. Президент России Владимир Путин запретил поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, соблюдающим установленные потолки цен.