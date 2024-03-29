Песков указал на противоречия в заявлении Кулебы о переговорах с Россией

В Кремле ответили на слова Кулебы о переговорах

Дмитрий Кулеба (Фото: Валентин Огиренко / File Photo / Reuters)

Заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о переговорах с Москвой «противоречит кодифицированному запрету» для Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Кулеба допустил переговоры с Москвой между двумя саммитами по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, общение должно пройти по согласованным участниками саммита правилам. Кулеба также заявил, что Киев намерен предотвратить попытки Москвы «помешать саммиту и мирному процессу».

«Такое заявление абсолютно противоречит кодифицированному запрету для президента Украины вести переговоры с Россией. Это первое. Во-вторых, для нас не могут быть приемлемы какие-то правила, которым мы должны следовать и которые будут кем-то еще выработаны», — заявил Песков.

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